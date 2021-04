Via libera del Consiglio dei ministri alle nomine sulle agenzie fiscali. Ernesto Maria Ruffini è stato confermato all’Agenzia delle Entrate e Marcello Minenna alle Dogane. Cambio invece ai vertici del Demanio, dove Antonio Agostini lascia il posto ad Alessandra Dal Verme. Sono le prime mosse del nuovo governo nell’ambito di una intensa stagione di nomine che entrerà nel vivo nelle prossime settimane quando dovranno essere confermati o cambianti i vertici di Saipem, Cassa depositi e prestiti, Ferrovie e Rai.

La nuova responsabile del Demanio Alessandra Dal Verme lavora al ministero dell’Economia dal 2007 e attualmente ricopre il ruolo di responsabile dell’ispettorato generale per gli affari economici. Il suo nome era circolato come possibile componente della compagine governativa di Mario Draghi. E’ cognata del commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni. Ernesto Maria Ruffini è direttore dell’Agenzia delle entrate dal giugno 2017 ed era stato prima alla guida di Equitalia. Marcello Minenna è responsabile delle Dogane dal 2020, in precedenza è stato tra l’altro responsabile ufficio analisi e innovazione finanziaria della Consob e, per un breve periodo, assessore al Comune di Roma con delega al bilancio.