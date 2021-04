“Il governo costituirà delle task force locali che aiutino le amministrazioni territoriali”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo davanti alla conferenza unificata Stato-Regioni, ha parlato del Recovery plan e del coordinamento per la gestione dei fondi che dovrà essere in stretto contatto con gli enti locali. Per questo ha illustrato più nel dettaglio come intende strutturare la governance. “Il modello organizzativo del Piano nazionale di rilancio e resilienza prevede due livelli, strettamente legati tra di loro”, ha detto. “Le amministrazioni saranno responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme”. Per questo, ha spiegato il premier, “il governo intende costituire delle task force locali che aiutino le amministrazioni territoriali. La supervisione politica del piano è affidata a un comitato istituito presso la presidenza del Consiglio a cui partecipano i ministri competenti”. Quindi il premier ha ribadito quanto ha già detto più volte, ovvero che “l’occasione è unica” e “bisogna spendere e spendere bene”. A proposito dei contenuti del piano, sollecitato sulla continuità con quello elaborato dal predecessore Giuseppe Conte, Draghi ha detto: “E’ certamente in continuità in alcune aree dove la discontinuità non aveva nessun motivo di esserci, ed è in forte discontinuità in altre aree“.

Alla riunione hanno partecipato numerosi ministri – tra cui Gelmini, Brunetta, Colao, Lamorgese, Franco, Franceschini, Speranza e anche i rappresentanti di Anci (Comuni) e Upi (Province). A quanto si apprende, la ministra per le Autonomie Mariastella Gelmini, chiudendo la conferenza unificata ha annunciato che “nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri tematici della conferenza unificata sul Recovery Plan. Il primo di questi sarà mercoledì 14 aprile con i ministri della Transizione ecologica, dell’Innovazione e del Lavoro”. “Siamo convinti che per progettare e gestire un piano così importante ci voglia il coinvolgimento fattivo di tutti i livelli istituzionali”, ha detto Gelmini. “Vogliamo colmare un gap che abbiamo ereditato dal passato, vogliamo conoscere le vostre priorità. Su questo grande disponibilità da parte del governo, e le presenze oggi del premier Draghi e di tanti ministri sono a dimostrarlo”.

“Occasione unica. Bisogna spendere e spendere bene” – “Il pacchetto del Piano nazionale di rilancio e resilienza è ambizioso, un’opportunità da cogliere in particolare per la transizione ecologica e digitale”, ha detto Draghi sempre parlando agli enti locali. L’occasione è unica – avrebbe sottolineato il presidente del Consiglio – bisogna spendere e spendere bene. Ma il presidente del Consiglio ha ribadito: “Le sfide si vincono insieme: voi siete le antenne nel rapporto con i cittadini. Entrando nel merito del Recovery plan, Draghi ha anche detto: “Il Piano nazionale di rilancio e resilienza si pone in continuità con la versione elaborata dal precedente governo in alcune aree dove non occorreva intervenire e in forte discontinuità in altre aree. Molti si chiedono se questo Piano sia in continuità o meno con il precedente: è certamente in continuità in alcune aree dove la discontinuità non aveva nessun motivo di esserci, ed è in forte discontinuità in altre aree“. Il Piano nazionale di rilancio e resilienza è “un pacchetto di investimenti molto ambizioso e un pacchetto di riforme” che va a coprire gli anni tra il 2021 e il 2026. “Dobbiamo essere consapevoli della portata storica di questo piano, è un’occasione unica” per migliorare le scuole e modernizzare la burocrazia. “E’ importantissimo spendere e spender bene”. Draghi ha anche confermato che il Piano nazionale di rilancio e resilienza ha tre priorità trasversali – “Giovani”, “Parità di Genere” e “Sud” – e sei missioni: Digitalizzazione, Transizione Ecologica, Infrastrutture, Istruzione e Ricerca, Inclusione e Coesione e Salute.

La struttura e il ruolo degli enti locali – Nell’incontro con le Regioni, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato brevemente due aspetti del Piano nazionale di riprese e resilienza, soffermando sulla sua governance e le sue principali direttrici. Il modello organizzativo del Pnrr prevede due livelli, strettamente legati tra di loro. La struttura di coordinamento centrale supervisiona l’attuazione del piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione Europea, a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti. Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono una struttura di valutazione e una struttura di controllo.

Le amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme. Inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale, per garantire le successive richieste di pagamento alla Commissione Europea. Il governo intende inoltre costituire delle task force locali che aiutino le amministrazioni territoriali a migliorare la loro capacità di investimento e a semplificare le procedure. La supervisione politica del piano -uno degli elementi centrali del Pnrr – è affidata a un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio a cui partecipano i ministri competenti.

Nella governance del Recovery plan gli enti territoriali hanno quattro funzioni, ha detto ancora Draghi: “Regioni ed enti locali hanno la responsabilità attuativa delle misure loro assegnate; le Regioni supervisionano i progetti gestiti dagli enti locali e si assicurano che siano coerenti con le altre politiche regionali di sviluppo; gli enti territoriali partecipano alle strutture di sorveglianza del piano e contribuiscono alla sua corretta attuazione; beneficiano degli interventi di assistenza tecnica e di supporto operativo che arrivano dalle task force”.

Anci: “Rischio di allungare i tempi” – Secondo il presidente Anci Antonio Decaro però, c’è il rischio di “una eccessiva frammentazione”. “Ringraziando il governo per l’interlocuzione necessaria per il successo di questa sfida impegnativa e importante per il Paese, poniamo alcune questioni soprattutto di metodo”, ha detto Decaro. “Ravvisiamo una eccessiva frammentazione degli interventi destinati ai Comuni (infrastrutture sociali, mobilità, rigenerazione, efficientamento energetico) e alcuni nodi non sciolti rispetto a come si governerà questa grande operazione”. Il rischio, ha continuato Decaro, “è che tra accordi interministeriali, ripartizione delle risorse alle Regioni e successivi bandi o avvisi pubblici per i Comuni si allunghino di molto i tempi di realizzazione dei progetti. Proprio quello che si vorrebbe evitare per non sprecare l’occasione unica del Pnrr. Lo dice il passato recente molti piani nazionali che sono anche richiamati nel Pnrr, restano per anni sulla carta per via del lunghissimo iter per l’assegnazione delle risorse”. Per questo, ha chiuso Decaro, i Comuni chiedono “finanziamenti diretti e non intermediati, norme di semplificazione specifiche per la realizzazione delle opere previste nel Piano, riduzione dei passaggi formali, coordinamento degli investimenti che hanno una dimensione urbana e piano straordinario di assunzioni di personale a tempo determinato”.

Durante la conferenza ha preso la parola anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha sollevato una forte polemica sulle quote di vaccini alle Regioni, che vorrebbe in base alla popolazione, e sui fondi e i dipendenti aggiuntivi per la sanità della Campania. Secondo quanto riferiscono fonti che hanno assistito alla videoconferenza, il presidente della Campania sul Recovery Plan e i grandi progetti in arrivo avrebbe ribadito la sua richiesta di abolire l’abuso d’ufficio, a beneficio degli amministratori pubblici, secondo quanto riferito. Inoltre di fermare i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato dopo le gare d’appalto.