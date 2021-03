Si aggrava la situazione contagi a Bologna e, stando a quanto annunciato dal sindaco Virginio Merola, la città metropolitana è “a un passo dalla zona rossa”. “Abbiamo preso un provvedimento ‘arancione scuro’ – ha spiegato a SkyTg24 – ma dalla nostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che il peggio deve ancora avvenire. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni”. Merola ha ricordato che la media di casi è di 417 su 100mila persone, con 22 comuni sopra la media e 12 oltre i 500 casi. “Per salvaguardare la nostra sanità è urgente prendere un provvedimento. Prima facciamo meglio è: sono gli ultimi episodi, dobbiamo stringere tutti i denti”, il messaggio lanciato alla Regione Emilia-Romagna.

L’allarme è stato confermato dal direttore dell’Ausl di Bologna Paolo Bordon, intervistato da Repubblica Bologna: “L’Rt a Bologna è a 1,35. Abbiamo 847 persone ricoverate, stiamo rivoluzionando gli ospedali perché ci servono mille letti. Dobbiamo tagliare del 50% la chirurgia programmata non urgente al Bellaria e del 40% al Maggiore. È peggio della seconda ondata. Ma siamo solo all’inizio della terza”. Una preoccupazione che ha confermato anche al Resto del Carlino: “La situazione negli ospedali è drammatica. La velocità della trasmissione del virus di questi giorni è pazzesca, anomala e molto preoccupante, forse accelerata dalle varianti, e adesso abbiamo 850 ricoverati, il numero più alto della pandemia”. Bordon ha spiegato che oggi in città “registriamo il record di nuovi casi, siamo vicini agli 800, la situazione è complessa”. Più in generale il direttore dell’Ausl ha detto che “stiamo vivendo una fase vicino a quella di inizio pandemia, come la primavera di un anno fa. Siamo tornati a quel tragico inizio film”.

“Purtroppo le belle giornate hanno tratto in inganno la gente ma con un Rt a 1,35 presto vedremo le conseguenze degli assembramenti”, ha annunciato. La Città metropolitana di Bologna da sabato è in zona ‘arancione scuro’. Non è l’unica provincia dell’Emilia-Romagna con aumento di contagi preoccupante. Da domani, 2 marzo, anche Rimini, Ravenna e Cesena saranno in ‘arancione scuro’. Ma, in base ai dati settimanali, rischiano anche altre province come quella di Modena dove nei giorni scorsi i posti letto Covid risultavano già pieni al 90%. E a Reggio Emilia la vicepresidente di Provincia, Ilenia Malavasi, all’edizione reggiana del Resto del Carlino dice che la chiusura delle scuole non è più un tabù: “Questa curva va frenata e la scuola, anche se non è la fonte dei contagi, fa parte di un sistema”.

Domenica era stato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a parlare di “un’esplosione” di contagi tra i giovanissimi: “Non era mai successo, da un anno a questa parte”. I bambini e i giovanissimi “per la gran parte non hanno problemi gravi, ma vanno a casa e contagiano i familiari. In Emilia-Romagna abbiamo il ritorno in maniera robusta di ricoverati in terapia intensiva e reparti Covid. Io ho sempre difeso la scuola, ma ho il primo dovere di tutelare la salute delle persone”. Quindi ha lanciato l’allarme suun marzo “molto difficile” alle porte: “La terza ondata che ha già colpito la Germania, l’Inghilterra, la Francia, sta colpendo una parte d’Italia, tra cui l’Emilia-Romagna”. Bonaccini ha aggiunto che “siamo pronti a ogni restrizione per tutelare le persone e far riabbassare la curva che sta risalendo in maniera molto pesante e poi per avere primavera e estate che possa andare in maniera migliore”.