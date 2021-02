Lombardia, Piemonte e Marche vanno verso l’arancione, la Basilicata sarà invece collocata in zona rossa. Stessa area richiesta dal Molise, vista la situazione complicata degli ospedali. Cambierà la cartina ‘a colori’ dell’Italia dopo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha certificato la stabilità dell’indice Rt fermo a 0,99. Sono quattro – più l’auto-retrocessione del Molise – le Regioni che rischiano un inasprimento delle misure a causa di un peggioramento dei parametri, con il Piemonte che segnala la “trasmissione non gestibile” in modo efficace con “misure locali”. I passaggi verranno ufficializzati con un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, ed entreranno in vigore da lunedì, non più da domenica, lasciando solo 10 aree del Paese in zona gialla.

L’Iss, nella bozza del report riferito alla settimana 15-21 febbraio, evidenzia anche che sono “dieci Regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una (Basilicata) ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1.25, compatibile con uno scenario di tipo 3″. Le altre nove sono Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria. Delle altre, “cinque hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2”, mentre le altre Regioni e province autonome “hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno”. Si conferma inoltre per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero delle Regioni e Province autonome classificate a rischio alto, passate da una cinque. Si tratta di Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria.

“L’epidemia dopo un iniziale lento peggioramento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale”, sottolinea l’Istituto superiore di sanità che definisce quindi “necessarie” e “urgenti” misure di mitigazione “nazionali” anche per l’aumentata circolazione delle varianti e “puntuali interventi di mitigazione e contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”. L’incidenza è infatti passata da 135,46 a 145,16 casi per 100mila abitanti.

E non si tratta dell’unico parametro in netto peggioramento. Continua ad aumentare il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (31.378 contro 29.196 la settimana precedente) e scende lievemente la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (29,4% vs 29,8%). Aumenta, anche, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (36,1% vs 33,7% la settimana precedente).

L’Istituto segnala inoltre un aumento del numero delle Regioni e delle Province autonome con un tasso di occupazione in terapia intensiva sopra la soglia critica, passate da 5 a 8. In alcune regioni il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’incidenza “impongono comunque misure restrittive”. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale continua ad essere alto ma sotto la soglia critica (24%), ma aumentano i ricoveri in terapia da 2.074 a 2.146. Sono inoltre in aumento le Regioni dove sono state riportate allerte di resilienza in relazione a vari parametri (9 contro 7 della settimana precedente). Due Regioni – Lombardia e Piemonte – riportano molteplici allerte di resilienza.