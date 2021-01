“E’ molto complicato governare con chi dissemina mine”. Giuseppe Conte presentandosi a Palazzo Madama per chiedere la fiducia, dopo averla ottenuta alla Camera superando la maggioranza assoluta (321 sì), ha ribadito la chiusura a Italia viva. E si è di nuovo rivolto al Parlamento facendo appello ai “volenterosi” che vorranno sostenere l’esecutivo. Alle ore 9.41 sono cominciate le comunicazioni del premier nell’Aula del Senato. Ora è in corso la discussione generale: tra gli iscritti a parlare c’è Matteo Renzi. Il dibattito durerà tutto il giorno: l’esito del voto di fiducia è atteso dopo le 20.30. L’Aula di Palazzo Madama è piena come nelle grandi occasioni, dove è arrivata anche la senatrice a vita Liliana Segre, accolta da applausi in piedi dei senatori della maggioranza.

Le comunicazioni di Conte – Nel suo discorso, il premier ha riaffermato i concetti già espressi alla Camera, tornando anche sullo strappo con Italia Viva:, anche oggi sena mai pronunciare il nome del leader Matteo Renzi: “E’ molto complicato governare con chi dissemina mine“, ha detto Conte. Con chi “ti accusa di immobilismo e di correre troppo, di non decidere e di decidere troppo: è davvero difficile governare in queste condizioni“. Tra le accuse rivolte da Renzi a Conte c’è stata anche quella delle opere bloccate. Nell’Aula del Senato il premier ha risposto: “Non è così, le opere non sono mai state bloccate, perché i poteri dei commissari sono stati attribuiti dal decreto semplificazioni ai responsabili unici di progetto. Gli appalti di Anas e Fsi sono cresciuti a 43,3 miliardi rispetto ai 39,4 del 2019″. Conte ha anche difeso la necessità di un sistema elettorale proporzionale. E tra le riforme necessarie, ha parlato del rapporto con le Regioni: “L’esperienza della pandemia impone anche un’attenta, meditata e pacata riflessione sulla revisione del Titolo V“, con “l’individuazione di meccanismi e istituti che consentano di coordinare più efficacemente” il rapporto tra Stato e Regioni. Le comunicazioni si sono concluse alle 10.44, dopo un ora e 3 minuti, con un altro appello – rivolto “a chi ha a cuore l’Italia” – a sostenere il governo.

La giornata – La discussione generale dura in tutto 5 ore: è cominciata con Pier Ferdinando Casini, subito dopo Mario Monti e Riccardo Nencini. Se i primi due hanno annunciato che voteranno la fiducia, il senatore dei socialisti non ha chiarito il suo orientamento. A favore, come previsto, anche il Maie-Italia23, come confermato da Fantetti e Buccarella. Emma Bonino (+Europa) ha invece annunciato il suo No. Sandra Lonardo, senatrice ex Fi, ha ribadito il suo voto a favore. Il 38esimo senatore iscritto a parlare è Matteo Renzi. Dopo una pausa attorno alle 12.30, il dibattito riprende verso le 13,30, per altre tre ore. Un’altra ora di pausa, poi è prevista la replica del premier (ore 17.30), quindi un’ora e mezza di per le dichiarazioni di voto. Le procedure di voto dovrebbero iniziare verso le 19,30. L’esito dopo un’ora circa. Armandosi di pallottoliere, il presidente del consiglio parte da 152 voti a favore: possono crescere fino a 157/158. Un risultato che non garantisce la maggioranza assoluta ma quella relativa: tanto basta, in ogni caso, per evitare la sfiducia del governo. Tra i senatori già in maggioranza si segnala oggi l’assenza per Covid del M5s Francesco Castiello. Secondo alcune indiscrezioni, anche alcuni forzisti potrebbero decidere di votare la fiducia (come fatto ieri alla Camera da Renata Polverini). Tra le indecise era data Barbara Masini che però, in un post su Twitter, ha smentito e ribadito il suo No alla fiducia. I 17 senatori di Italia viva (Mauro Marino è assente per Covid) sono orientati all’astensione.

14.10 – Sandra Lonardo (ex Fi) annuncia il voto a favore

“Mai nella vita avrei immaginato di fare oggi l’elogio del senatore Salvini e del suo coraggio della responsabilità. Gli do atto che dopo mesi dalle elezioni riuscì con sprezzante senso del pericolo mediatico a rompere il patto di solidarietà politica con Forza Italia e Fratelli d’Italia e fece da costruttore per la inedita alleanza con gli odiati Cinquestelle”. Lo ha affermato Sandra Lonardo nel suo intervento in Aula al Senato.



14 – Assemblea dei senatori Iv dopo l’intervento di Renzi. Verso l’astensione

Un’assemblea dei senatori di Italia viva si terrà dopo l’intervento in Aula di Matteo Renzi, previsto nell’ambito del dibattito generale intorno alle 15: si va verso la conferma della linea dell’astensione. Fonti di Iv spiegano che “i senatori presenti sono 17 e non 18, perché Mauro Marino è assente per Covid. Il gruppo è compatto e orientato all’astensione”.

13.45 – Segre: “Sono venuta a votare sì”

“Che sia venuta è già una risposta. Sono venuta a votare sì”. Lo dice Liliana Segre, senatrice a vita, a chi la interpella in Senato sulle sue intenzioni di voto sulla fiducia, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte, confermando quanto anticipato ieri a il Fatto Quotidiano. A chi le domanda un’opinione sul discorso di Conte, risponde: “Sono stata prestata alla politica, senza essermene mai occupata, dal presidente Mattarella che un giorno mi ha fatto senatrice a vita. Io sono spettatrice. Ho iniziato molte cose tardi ma tardi così, non pensavo. Devo rileggere quel discorso, capire se ha toccato certi punti che mi interessano”, conclude.

13.30 – Masini (Fi) su Twitter: “Voterò No alla fiducia”

La forzista Masini era data tra le disponibili a sostenere i governo Conte, ma in tarda mattina ha smentito su Twitter.

"I senatori di Cambiamo! non voteranno la fiducia"

La forzista Masini era data tra le disponibili a sostenere i governo Conte, ma in tarda mattina ha smentito su Twitter.

13.15 – Toti: “I senatori di Cambiamo! non voteranno la fiducia”

“Sono a Roma con i tre senatori di Cambiamo! che oggi non voteranno la fiducia a questo Governo, proprio come hanno fatto i nostri deputati ieri alla Camera. Non siamo ideologici, non siamo faziosi né pregiudizialmente ostili a nessuno. Ma questo Esecutivo così com’è, con linee politiche che non abbiamo mai condiviso, non ci interessa. E non credo che il Paese, in un momento così complesso, possa fare affidamento su un Governo che dipende da qualche ‘sorpresà che potrebbe esserci oggi in Senato. Adesso incontreremo di nuovo i nostri alleati del centrodestra: servono serietà e certezze per l’Italia e gli italiani”. Lo scrive il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

13 – Al via vertice del centrodestra

E’ iniziato da pochi minuti il vertice del centrodestra per fare il pinto della situazione politica in vista del voto in aula al Senato.

12.45 – Aula del Senato sospesa per la sanificazione. La seduta riprenderà alle 13,35

12.40 – Di Nicola (M5s): “Voltare pagina e archiviare l’incubo che Renzi sta facendo vivere agli italiani”

“Credo sia il momento meno adatto per mettersi a giocare all’apprendista stregone, dato che non sarà un sortilegio a farci uscire dalla pandemia”. Lo ha detto in Aula il senatore M5S Primo Di Nicola, riferendosi al leader di Iv Matteo Renzi. “Voltare pagina significa soprattutto archiviare il brutto incubo che il senatore Renzi sta facendo vivere agli italiani recuperando il tempo che ci ha fatto perdere”, ha proseguito.

12.30 – Bonino (+Europa): “Non voterò la fiducia. Ci serve un governo forte e responsabile e quello di Conte non lo era prima e non lo sarà dopo”

“Basta fare un giro in un ospedale per capire che la situazione descritta da Conte non sia vera”. Lo dice nell’Aula del Senato Emma Bonino di +Eu nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Non spetta a Conte né favorire né ostacolare le riforme a partire da quella della legge elettorale: è una prerogativa parlamentare. Cosa c’è di responsabile nelle posizioni tatragone, quasi dei diktat, che normalmente i colleghi M5s pongono, dal ‘fine processo mai’ alla situazione delle carceri? Ci serve un governo forte e responsabili e quello di Conte non lo era prima e non lo sarà dopo. Per questo non gli voterò la fiducia”, conclude.

12 – Fantetti (Maie): “Oggi non si può sfilare con alleati che chiedono l’Italexit”

“Non si può stare in una coalizione senza essere coerenti con i propri principi. Io 40 anni fa chiedevo un’Europa solidale, oggi non si può sfilare con alleati che chiedono l’Italexit”. Lo ha detto il senatore del Maie Raffaele Fantetti in aula al Senato annunciando il suo sì alla fiducia al governo.

11.50 – Risoluzione di maggioranza in Senato firmata da Pd, M5s, Leu, Autonomie

“Con riferimento alle comunicazioni del presidente del Consiglio, le approva”. E’ il testo della risoluzione di maggioranza depositata in Senato. Il testo porta le firme di Andrea Marcucci (Pd), Ettore Licheri (M5s), Loredana De Petris (Leu), Julia Unterberger (Autonomie).

11.45 – Il senatore De Falco annuncia che voterà la fiducia al governo

11.31 – Balboni (FdI): “Da Conte opportunismo”

“La natura di Conte è liquida: ha la forma dell’acqua che si adatta a qualsiasi situazione, si basa sull’opportunismo. Si è lanciato alla pesca dei cosiddetti responsabili, quelli che Guareschi avrebbe chiamato ‘Utili idiotì”. Lo dice nell’Aula del Senato Alberto Balboni di Fdi nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

11.23 – Nencini: “Valuteremo a tempo il proposito di Conte”

“Noi socialisti valuteranno a tempo il suo proposito, tendendo conto che in questi mesi abbiamo sostenuto il governo da apolidi. Ci sta a cuore solo un progetto di rinascita per l’Italia”. Lo ha detto Riccardo Nencini in aula al Senato dopo le comunicazioni del premier.

11.11 – Monti annuncia il suo voto favorevole

“Le considerazioni tenute dal presidente del Consiglio mi inducono ad un orientamento positivo”. Lo dice nell’Aula del Senato Mario Monti. Che sottolinea l’affermazione di Conte secondo cui è fondamentale un forte ancoraggio alla scelta di campo europeista in modo da realizzare ancor più appieno l’interesse nazionale. “E’ la risposta a certi sovranisti”. “Porto il mio voto libero e condizionato alle mie convinzioni sui singoli provvedimenti: se mi convincono non solo li voterò ma interverrò anche sulla opinione pubblica internazionale”, ha concluso.

11.03 – Il Senato applaude l’ingresso in Aula di Liliana Segre

Applausi per l’ingresso in aula della senatrice a vita Liliana Segre che è arrivata al Senato durante l’intervento di Pierferdinando Casini. Il premier Giuseppe Conte, i ministri presenti e molti senatori si sono alzati in piedi ad applaudirla.

11.00 – Casini annuncia il suo voto favorevole

Pier Ferdinando Casini, il primo senatore ad intervenire dopo Giuseppe Conte, annuncia voto favorevole al Govenro e “il rispetto per lei, presidente del Consiglio”. “Se andiamo avanti zoppicando, e magari appellandoci ai numeri, avremo fatto alle forze sovraniste un grande favore, perché il rapporto con il Paese sarà indebolito”, ha sottolineato.

10.44 – Conte conclude le sue comunicazioni al Senato

10.43 – Conte: “Costruiamo nuovo vincolo politico”

“Costruiamo questo nuovo vincolo politico, rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà il Governo e aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Italia. Io sono disposto a fare la mia parte. Viva l’Italia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato concludendo il suo discorso praticamente con le stesse parole di ieri, a Montecitorio.

10.42 – Conte: “Oggi è un passaggio fondamentale”

“Chiediamo un appoggio limpido, un appoggio trasparente, che si fondi sulla convinta adesione a un progetto politico. Certo i numeri sono importanti, oggi lo sono ancor di più. Questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro Paese ed è ancora più importante la qualità del progetto politico”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato.

10.32 – Conte: “Pandemia impone riflessione sulla revisione del Titolo V”

“L’esperienza della pandemia impone anche un’attenta, meditata e pacata riflessione sulla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione” sul rapporto tra Stato e Regioni. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. “Lavoriamo tutti insieme, meditiamo insieme sul riparto delle competenze legislative di Stato e Regioni, come pure alla individuazione di meccanismi e istituti che consentano di coordinare più efficacemente il rapporto tra i diversi livelli di governo. In questo contesto, occorre garantire e tutelare, con la massima intensità, le autonomie speciali e le minoranze linguistiche”.

10.31 – Conte: “Sistema maggioritario creerebbe più instabilità”

Sulla proposta del sistema proporzionale “leggo delle interpretazioni, diciamo così maliziose. Negli anni passati abbiamo subito una frantumazione della rappresentanza. Sono emersi nuovi processi, anche in maniera dirompente, non possiamo fare una legge che costringa forze così diverse. Questo artificio contribuirebbe all’instabilità politica, non stabilirebbe il quadro”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato. Le forze politiche, dopo le elezioni “saranno chiamate a definire accordi programmatici di alto profilo per governare, in modo da consentire una solida prospettiva politica” ai cittadini, aggiunge.

10.26 – Conte: “Riforma fiscale e lotta al digital divide”

“Nel settembre 2019 avevano lo Spid 4 milioni di persone, adesso siamo a 16 milioni e centomila. L’app Io oggi ha 9 milioni e 365 mila cittadini iscritti, non esisteva nel settembre 2019. Il nostro obiettivo è ridurre le diseguaglianze per uguaglianza di partenza: un grande fattore di diseguaglianza è il digital divide, dobbiamo lavorare in questa direzione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. Conte ribadisce l’obiettivo della riforma fiscale, nel segno della “competitività” e “crescita sostenibile”.

10.19 – Conte: “Serve riforma ammortizzatori”

“Occorre introdurre una riforma che valga a razionalizzare il sistema degli ammortizzatori sociali e solide proposte di politiche attive del lavori. Marzo è già domani”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato e ricordando come, il 31 marzo, al momento sia prevista la fine del blocco dei licenziamenti.

10.13 – Conte: “Complicato governare con chi dissemina mine”

In questi giorni ci sono state “continue pretese, continui rilanci concentrati peraltro non casualmente sui temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza. Di qui le accuse, a un tempo di immobilismo e di correre troppo, di accentrare i poteri e di non aver la capacità di decidere. E’ “molto complicato governare con chi dissemina mine”. Con chi “ti accusa di immobilismo e di correre troppo, di non decidere e di decidere troppo: è davvero difficile governare in queste condizioni”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato.

10.08 – Conte: “Con pandemia il Paese si è unito”

“Con la pandemia, con la sua sofferenza, il Paese si è unito. Si è elevato il senso di unità del governo, si sono elevate le ragioni dello stare insieme”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato.

10.06 – Conte: “Opere mai bloccate”

“Si è detto che le opere” del decreto semplificazioni “sarebbero ancora bloccate per la designazione dei commissari: innanzitutto la lista c’è ma poi non è così, le opere non sono mai state bloccate, perché i poteri dei commissari sono stati attribuiti dal decreto semplificazioni ai responsabili unici di progetto. Gli appalti di Anas e Fsi sono cresciuti 43,3 mld rispetto ai 39,4 del 2019. E’ un florilegio ma lo dico: questo è stato possibile grazie alla condivisione, collaborazione, responsabilità in ciascuna forza politica”. Lo dice il premier Giuseppe Conte al Senato facendo riferimento a una critica che gli è stata mossa da Iv.

10.01 – Conte ricorda fiscalità di vantaggio nel Mezzogiorno

“Abbiamo introdotto e portato a regime, fino al 2029, per la prima volta, la fiscalità di vantaggio per tutte le imprese che operano nel Mezzogiorno, con un taglio dei contributi previdenziali del 30% per i primi 5 anni e poi a calare. Noi non siamo meridionalisti per vocazione intellettuale, se non corre il Mezzogiorno non corre l’Italia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato.

9.55 – Conte: “Durante pandemia maggioranza responsabile”

Di fronte alla pandemia il governo ha dovuto “operare delicatissimi, faticosissimi, bilanciamenti dei princìpi e dei diritti costituzionali. In questi mesi così drammatici, pur a fronte di una complessità senza precedenti, questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità, raggiungendo – certamente anche con fatica – convergenza di vedute e risolutezza di azione, anche nei passaggi più critici”. E’ uno dei passaggi delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte nell’Aula del Senato, un discorso che ricalca quello già pronunciato ieri in Aula alla Camera.

9.42 – Conte ricorda Macaluso: “Grande protagonista della vita politica”

“Mi associo, a nome del governo, a questo ricordo del senatore Macaluso. Io credo che anche chi non ha condiviso le idee politiche possa condividere che è stato un grande protagonista della vita politica e culturale italiana”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato.

9.41 – Iniziato il discorso di Conte

Sono iniziate in aula al Senato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla situazione politica. Dopo l’intervento del premier sono previste due delle cinque ore complessive per la discussione generale e una pausa attorno alle 12,30. La discussione riprenderà verso le 13,30, per tre ore. Dopo un’ora di pausa, è prevista la replica del premier, quindi un’ora e mezza di per le dichiarazioni di voto. Le procedure di voto dovrebbero iniziare verso le 19,30. L’esito dopo un’ora circa.

9.35 – Conte è arrivato a Palazzo Madama

Il premier Giuseppe Conte è arrivato al Senato dove tra qualche minuto interverrà per le comunicazioni sulla situazione politica, sulle quali si voterà la fiducia al governo.

9.00 – Boschi: “Astensione per tenere aperto il dialogo”

“Per noi la politica è qualcosa di più del pallottoliere, ci interessa dare una mano al Paese. E per questo l’astensione è la strada per tenere aperto un canale di dialogo: al premier la decisione se coltivarlo o reciderlo”. Lo dice Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva, in un’intervista al Corriere della sera.

8.40 – Binetti (Udc): “Non voto la fiducia”

Il discorso di Giuseppe Conte è stato oggettivamente più inclusivo. Gli darei la sufficienza”. Lo dice la senatrice Paola Binetti, intervistata dal Corriere della sera. Nega però un suo voto di fiducia: “No, no. E sa perché? Perché Conte chiede un voto sulla storia dell’esecutivo Conte II”.

8.30 – De Falco: “Deciderò dopo il discorso di Conte”

“Ascolterò il premier e poi deciderò in base all’interesse degli italiani”. E’ quanto afferma Gregorio De Falco, senatore ex M5s ora al gruppo Misto, in un’intervista al Corriere della sera – che lo definisce come uno di quelli che potrebbe essere tra i ‘costruttorì – parlando di come voterà a Palazzo Madama.