Matteo Renzi, nella sua e-news settimanale, dice che in questo momento la priorità sono i vaccini, arrivando alla conclusione: “Perché in Italia andiamo a rilento? Se servono più risorse, c’è il Mes. E se avessimo preso il Mes sei mesi fa oggi avremmo più vaccinati“. Un’affermazione che è stata commentata duramente dal direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez durante la diretta quotidiana, dedicata oggi al virus della disinformazione: “Questo è totalmente falso e Renzi lo sa – ha detto -. Perché la nostra sanità in questo momento non ha assolutamente bisogno di fondi. Lo abbiamo scritto più volte, per esempio per i primi tre miliardi che erano stati stanziati durante la pandemia, quasi quattro, eravamo a settembre-ottobre e le regioni non avevano speso più del 30%, quindi non abbiamo bisogno di fondi”.

“Poi arriviamo a un altro punto: non ci sono i vaccini, cosa che Renzi sembra ignorare, al momento abbiamo solo Pfizer che distribuisce i vaccini. Ora come ora abbiamo 470mila vaccini alla settimana, siamo partiti lenti nei primi giorni, poi ci siamo ripresi, siamo il secondo Paese d’Europa più veloce a vaccinare, ma non stiamo vaccinando i cittadini, deve essere chiaro, stiamo vaccinando i medici e gli infermieri. Vaccinazioni che vengono fatte negli ospedali secondo l’organizzazione che si sono date le regioni e le aziende ospedaliere. Non è che se avessimo più soldi andremmo più veloci”.