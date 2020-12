Sono 19.037 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. Diminuiscono, invece, i tamponi: ne sono stati effettuati 152mila (40mila in meno). Di conseguenza il tasso di positività torna a salire, passando dal 9,3% di ieri al 12,5% di oggi. Un dato che potrebbe essere influenzato dalla ridotta capacità di testing, vista la concomitanza con le feste. L’incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 71.359. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, nel giro di un giorno si sono liberati altri 668 posti letto in area medica e 5 in terapia intensiva, al netto degli ingressi e delle uscite. Ad oggi, gli attualmente positivi in Italia sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746. L’incremento dei dimessi e dei guariti, secondo i dati del ministero della Salute, è invece di 32.324, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.377.109.

Da lunedì a oggi sono 75.789 i casi accertati in tutta Italia, in leggero calo rispetto agli 80.674 di 7 giorni fa. Due settimane fa, invece, negli stessi giorni erano stati registrati 77.044 contagi. Numeri sostanzialmente simili, a ulteriore conferma di come la curva si sia stabilizzata e non stia più scendendo alla velocità di prima. A inizio dicembre, infatti, tra lunedì e venerdì erano stati accertati più di 100mila casi, mentre nell’ultima settimana di novembre sfioravano i 130mila.

In Lombardia, a fronte di 27.942 tamponi effettuati, sono 2.628 i contagi di oggi, con il tasso di positività ancora in crescita al 9,4% (ieri era al 8,2%). I decessi sono 105 per un totale di 24.782 morti dall’inizio della pandemia. Una persona in più ricoverata in terapia intensiva (per un totale di 522), mentre scendono i pazienti negli altri reparti (-202, per un totale di 3.976). I guariti/dimessi sono 1.721. Questi i dati relativi alle province: Milano 878 (di cui 332 a Milano città), Bergamo 120, Brescia 366, Como 99, Cremona 86, Lecco 155, Lodi 87, Mantova 173, Monza e Brianza 183, Pavia 209, Sondrio 53, Varese 151.

(articolo in aggiornamento)