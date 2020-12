Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sottoporrà al vaccino contro il Covid-19 e nel caso in cui fosse necessario darà anche un “riscontro mediatico” per una “questione educativa” nelle “forme più opportune”. Lo scrive il Foglio sul suo sito, che ha lanciato un appello alle alte cariche istituzionali e ai leader politici per la sensibilizzazione in vista della campagna vaccinale contro il Covid-19. La notizia della somministrazione del farmaco al Capo dello Stato è stata confermata anche dall’Ansa, che ha puntualizzato come Mattarella si sottoporrà al trattamento quando sarà possibile, senza ovviamente scavalcare l’ordine delle precedenza delle categorie a rischio, secondo le disposizioni delle competenti autorità.

Chi ha già annunciato l’intenzione di vaccinarsi – L’hanno già fatto diversi i capi di Stato o i presidenti ex e futuri, alcuni dei quali vogliono farlo anche in diretta televisiva con l’obiettivo di dare un esempio ai cittadini. È il caso ad esempio degli Stati Uniti dove il presidente eletto Joe Biden si è detto pronto a farsi vaccinare in pubblico per fugare potenziali preoccupazioni sulla sicurezza del farmaco della Pfizer, pur sottolineando che non introdurrà un obbligo di vaccinarsi per la popolazione. Anche tre ex inquilini della Casa Bianca si sono resi disponibili a farsi vaccinare in diretta televisiva: Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton.

Nel Vecchio Continente la 94enne regina Elisabetta potrebbe essere tra i primi a ricevere il vaccino in questi giorni, così come suo marito il 99enne principe Philip e secondo quanto fatto trapelare “faranno sapere” una volta che avranno fatto il vaccino. In Francia il presidente Emmanuel Macron ha promesso nei giorni scorsi che lo farà “quando avrà senso e sarà coerente con la nostra strategia”, sottolineando che “non farò il contrario di ciò che raccomando alla popolazione”. Anche in Francia non sarà introdotto l’obbligo di vaccinarsi.

In Russia, dove sta per iniziare una campagna di vaccinazione di massa – pure qui su base volontaria – con il farmaco sperimentale russo Sputnik V, il presidente Vladimir Putin non si è ancora sottoposto alla vaccinazione. Secondo quanto riferito dal suo portavoce, informerà la gente circa la sua decisione se vaccinarsi “se lo riterrà necessario”.