Un duro attacco contro il presidente degli Stati Uniti d’America, e un chiaro appoggio al candidato dem alle prossime elezioni Usa 2020, Joe Biden. In un lungo video di 25 minuti, l’ex first lady, Michelle Obama non la manda a dire e, punto dopo punto, smonta Donald Trump. “Siamo onesti, il nostro Paese ora è nel caos – comincia Michelle – per un Presidente che non è all’altezza del ruolo”. La moglie di Barack Obama, inizia proprio con il coronavirus: “Se siete genitori come me, sentite le conseguenze del fallimento di questo Presidente nel prendere la pandemia seriamente – spiega – Dal suo costante minimizzare l’importanza della mascherina e delle distanze sociali, alla sua pressione per riaprire le scuole, senza però avere un piano chiaro per tenere al sicuro studenti e insegnanti”.

Michelle Obama, poi, continua, sottolineando che Trump ha “tutte le risorse a disposizione” e tutte le menti migliori del Paese, ma ancora “ignora gli avvertimenti” e non ha un piano per “fornire test alle famiglie preoccupate” o, ancora, “equipaggiamenti adeguati ai lavoratori della sanità”. “È un uomo – affonda Michelle – che sa quanto sia mortale l’epidemia, ma che continua a mentirci, dicendoci semplicemente che sparirà”. Trump è un commander in chief “disperso in azione”: “Non è in grado di dirci la verità su nessuna cosa”, afferma Michelle Obama, sottolineando che la gestione della pandemia è solo un esempio della sua negligenza. “Sette mesi dopo (l’inizio della pandemia ndr.) non ha ancora un piano. Sette mesi dopo continua a non voler indossare la mascherina, incoraggiando gli altri a fare lo stesso. Anche se queste piccole azioni possono salvare vite”.