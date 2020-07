“Soddisfatti? No. Nel senso che in una Commissione qualcuno non è stato ai patti, cioè per la Commissione Agricoltura del Senato. Di certo non noi, ma complessivamente questi sono i numeri che avevamo, non ce n’erano altri. Abbiamo perso rispetto agli accordi fatti una commissione perché qualcuno ha tradito gli accordi, ovviamente non noi”. Lo ha detto Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, fuori da Montecitorio.

Poi è tornato sul punto: “Tutto questo dramma di non aver saputo difendere la capacità del M5S di imporsi nella maggioranza mi sembra non ci sia… qualcuno non ha rispettato i patti, è successo nella Commissione Agricoltura” del Senato, “per il resto, gli accordi presi sono stati tutti rispettati”.