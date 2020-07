È su un messaggio inviato via Whatsapp alle 8.58 del 20 maggio da Andrea Dini all'"interlocutrice commerciale" di una onlus varesina che si fonda la convinzione dei pm di "un preordinato inadempimento" contrattuale "per effetto di un accordo retrostante" tra appunto la Regione Lombardia e l’imprenditore Dini. Ma dall'associazione precisano: "Nessuna offerta di vendita, solo una comunicazione generica"

“Ciao, abbiamo ricevuto una bella partita di tessuto per camici. Li vendiamo a 9 euro, e poi ogni 1000 venduti ne posso donare 100″. È questo messaggio inviato via Whatsapp alle 8.58 del 20 maggio dal cognato di Attilio Fontana, Andrea Dini, all'”interlocutrice commerciale”, la responsabile della “Ponte del Sorriso”, una Onlus varesina, a fondare la convinzione dei pm di Milano di “un preordinato inadempimento” contrattuale “per effetto di un accordo retrostante” tra la Regione Lombardia e l’imprenditore varesino Andrea Dini, cognato del presidente lombardo della Attilio Fontana, nella vicenda dei 75mila camici inizialmente data con affidamento diretto alla “Dama spa” dello stesso Dini per un valore di 513.000 euro.

Dalla onlus arriva però una precisazione sul fatto che quel messaggio non si riferiva ad un’offerta di vendita diretta: fonti hanno fatto sapere infatti all’Ansa che la conversazione tra Dini e ed Emanuela Crivellaro, fondatrice e presidente della associazione varesina, ora tra gli atti della Procura milanese era solo “una comunicazione generica” da parte di Dini e “non un invito a comprarli”.

Resta comunque il fatto che quel messaggio è stato inviato due ore prima di formulare ufficialmente per la prima volta l’offerta alla Regione Lombardia di trasformare la fornitura di camici in parziale donazione — limitata però ai 49.000 camici e 7.000 set sanitari già consegnati fino ad allora, e senza più ulteriore fornitura alla Regione dei restanti 25.000 camici pur pattuiti all’inizio dal contratto. Solo alle 11.07 del 20 maggio è arrivata infatti questa mail ad Aria spa: “Come anticipato per le vie brevi, la presente per comunicare che abbiamo deciso di trasformare il contratto di fornitura in donazione. Certi che apprezzerete la nostra decisione, vi informiamo che consideriamo conclusa la nostra fornitura”. Proprio su questa proposta di vendita fatta con un anticipo di 2 ore rispetto alla comunicazione alla Regione, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, si concentrano ora le attenzioni dei magistrati milanesi.

Secondo l’accusa, questo significa che il cognato di Fontana già “offriva in vendita” all’interlocutrice “i camici non consegnati ad Aria spa” ancora prima di proporre alla Regione la donazione e, dunque, a maggior ragione senza sapere se sarebbe stata accettata. Di conseguenza, sottolinea il Corriere, Dini doveva essere già “sicuro, per sottostanti accordi con qualcuno in Regione, di poter contare sul fatto che la Regione non pretendesse più i 25.000 camici restanti”. Il 18 giugno la donna, sentita dai pm, avrebbe rafforzato questa loro interpretazione aggiungendo che in aprile Dini le aveva detto “di dover vendere alla Regione” in forza di “un contratto in via esclusiva”.

L’ipotesi ora al vaglio degli inquirenti c’è quindi l’ipotesi che, quando quel 20 maggio la “fornitura” è stata trasformata in “donazione”, la cosa non sia stata una “scelta generosa” di Dini ma “un trucco pianificato sulla scorta di ‘una rassicurazione ottenuta per il tramite di un accordo stabilito altrove’“. Il messaggio whatsapp incriminato avrebbe questo valore però solo se offerti in vendita fossero davvero stati quei camici della fornitura regionale, e non altri.

Dal decreto di perquisizione e di sequestro degli oltre 25 mila camici mai donati è emerso anche che risale al 5 giugno scorso il parere con cui l’ufficio legale di Aria spa ha bloccato la conversione del contratto di fornitura di 75 mila camici in parziale donazione da parte della Dama Spa. Come si legge nell’atto firmato dai pm Filipppini, Scalas e Furno, quel giorno di giugno attorno alle 11.30, il responsabile dell’ufficio legale di Aria inviò una comunicazione a Carmen Schweigl, il rup della procedura, e per conoscenza, tra gli altri al dg dimissionario Filippo Bongiovanni (anche questi due sono indagati ) con “le obiezioni in ordine alla bozza di determina a firma” del dg “con la quale si era proceduto a recepire la proposta parziale di conversione in donazione e di interruzione della ulteriore fornitura contrattualmente prevista”.