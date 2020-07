La bimba era stata sottoposta al test perché il padre era stato contagiato: entrambi sono in buone condizioni di salute, ma il campo estivo è stato chiuso in via precauzionale, nell'attesa dei risultati del test

Il centro estivo di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, è stato chiuso perché una delle bambine iscritte è risultata positiva al coronavirus. La bimba era stata sottoposta al test perché il padre era stato contagiato: entrambi sono in buone condizioni di salute, ma subito è stato chiuso il campo estivo (in via precauzionale, nell’attesa dei risultati del test) e tutte le persone che hanno avuto contatti con lei – alunni e operatori – si trovano in isolamento preventivo. Ieri un caso simile era stato registrato in provincia di Vicenza.

Come previsto dalle misure anti Covid, le attività erano state suddivise per piccoli gruppi: ora i 7 compagni della bambina e i 3 operatori verranno sottoposti al tampone. Chi ha aderito, scrivono i quotidiani locali, è stato convocato a Correggio ed esaminato con la modalità “drive through”. Il sindaco Luca Nasi ha invitato tutta la cittadinanza alla calma, sottolineando che il protocollo è stata eseguito alla lettera e che per ora non ci sono altri contagi.