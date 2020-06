“Mi dispiace per i pazienti, però…”. Così parlava al telefono una dirigente sanitaria dell’ospedale di Saronno, in provincia di Varese, mentre sottraeva il materiale necessario a intubare i pazienti per rivenderlo insieme a un imprenditore suo complice, dividendo i profitti. Mentre i reparti della sua struttura erano in carenza e provati dall’emergenza Covid. La donna, una farmacista di 59 anni, è stata arrestata stamattina insieme al suo complice, un imprenditore 49enne di Barlassina (Monza Brianza). Per entrambi il reato contestato è peculato in concorso; l’uomo dovrà rispondere anche di autoriciclaggio.

I Carabinieri di Varese e la Guardia di Finanza di Saronno hanno cominciato a indagare lo scorso novembre, su segnalazione proprio dell’azienda sanitaria, che aveva rilevato una serie di ordinativi anomali. Da quella segnalazione erano partite le indagini, che, grazie anche a pedinamenti, avevano ricostruito la dinamica della compravendita: la dottoressa acquistava presidi medici per conto dell’ospedale – addebitandone quindi i costi all’ente pubblico – mentre successivamente li consegnava al suo complice. Si trattava prevalentemente di lame e batterie per laringoscopio, indispensabili per intubare i pazienti. “Mi dispiace per i pazienti, però..”, afferma la farmacista nelle intercettazioni “ha chiamato l’Anna (un’addetta, ndr) …ho detto: mi spiace non ne ho”. E invece ne aveva, ma da destinare al mercato e non ai suoi pazienti. In una nota congiunta, carabinieri e finanzieri spiegano infatti che le attrezzature mediche “non venivano deliberatamente consegnate ai reparti di anestesia che ne avevano necessità, per essere invece restituite al titolare dell’azienda fornitrice che le rivendicava lucrando indebiti profitti da spartire con la donna”. I dispositivi venivano imballati in “anonimi scatoloni” per farli uscire dall’ospedale e poi rivendute dalla società dell’uomo con regolare fattura. Spesso proprio ad altri ospedali, del tutto ignari della provenienza. Gli inquirenti sottolineano la “spregiudicatezza degli arrestati” nel “perseverare delle condotte criminose durante la crisi sanitaria dovuta al Covid-19″. L’emergenza infatti aveva fornito l’alibi per gonfiare a dismisura gli ordini.