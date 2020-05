La sua brevissima gestione del Teatro Regio, il teatro lirico di Torino, ha destato sospetti e critiche. Dubbi che hanno dato vita a ipotesi di reato. Per questo stamattina i militari della Guardia di finanza di Torino, nell’ambito di un’inchiesta della procura che ruota intorno all’ex sovrintendente della fondazione lirica William Graziosi, hanno perquisito gli uffici dell’ente, di due aziende e quattro persone.

Secondo gli inquirenti c’era un legame professionale tra Graziosi e un’agenzia teatrale svizzera che ha visto crescere il proprio fatturato grazie alla scritturazione dei suoi artisti al Teatro Regio. Tra gli altri sospetti su cui indagano gli investigatori ci sono quelli legati alle presunte irregolarità nella predisposizione del bando per la riconferma dell’ex sovrintendente e quelli sull’affidamento di incarichi a persone a lui vicine per la gestione del marketing del Teatro Regio. Ad esempio, un dipendente della fondazione lirica, corista e sindacalista già candidato del Movimento 5 Stelle, era diventato collaboratore di Graziosi e in questa veste è accusato di aver favorito l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di marketing ad un’azienda milanese, il cui titolare – sospettano i finanzieri – ha predisposto il bando di gara in modo tale da scoraggiare altri partecipanti. Graziosi è indagato per corruzione e abuso d’ufficio. Il suo collaboratore di turbativa d’asta.

Graziosi era arrivato a Torino nella primavera del 2018 dopo le dimissioni del suo predecessore, Walter Vergnano, per 19 anni alla guida dell’ente, artefice insieme al direttore Gianandrea Noseda di un rilancio d’immagine, anche a livello internazionale, del Regio. La fondazione lirica si trovava però in difficoltà economiche non facili da gestire, con un buco di circa 1,7 milioni di euro, e la sindaca Chiara Appendino auspicava un cambiamento. Così la prima cittadina, nel suo ruolo di presidente della fondazione lirica, aveva proposto la nomina di Graziosi che fino al 2017 aveva diretto la Fondazione Pegolesi Spontini, a Jesi (Ancona). Già in quel momento il suo nome non aveva convinto il consiglio di indirizzo torinese e gli esperti. Nelle Marche aveva gestito per 17 anni il piccolo teatro facendolo crescere, ma rimasto pur sempre di minori dimensioni rispetto al Regio. Alcuni consiglieri dell’opposizione contestavano la rapidità della scelta e il leghista Fabrizio Ricca sottolineava che Graziosi se ne era andato da Jesi lasciando un buco di 600mila euro. “Mi assumo pienamente la responsabilità sul nome che ho scelto e per avere accelerato il processo”, aveva ribattuto Appendino alle critiche sollevate nel corso di un consiglio comunale.

Tuttavia la nomina del nuovo sovrintendente non era piaciuta neanche al direttore d’orchestra Noseda, che ha lasciato il Regio di lì a poco. Altre tensioni erano sorte tra Graziosi e il direttore artistico, Alessandro Galoppini. Dopo un anno di collaborazione tra i due, il secondo fece capire di non riuscire a lavorare insieme al sovrintendente. Tempo poche settimane e nel giugno 2019 il consiglio di indirizzo della fondazione non rinnovò il contratto di collaborazione a Galoppini, nonostante gli apprezzamenti degli spettatori e dei lavoratori del Regio. Poco male per lui, che nel giro di poco tempo ha trovato un posto d’eccezione alla Scala di Milano. Graziosi ha lasciato il Regio poco dopo: la selezione del nuovo sovrintendente, con un bando che era ritenuto essere fatto su misura di Graziosi, è stata vinta invece da Sebastian F. Schwarz, scelto all’unanimità dal consiglio di indirizzo della fondazione.