“Capisco che si potrebbe reagire negativamente ma ci vorrà tempo. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dobbiamo far ripartire il Paese“. Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato in piano per la fase due. “Dobbiamo scacciare via la rabbia, il risentimento e cercare di fare il meglio per consentire la ripresa – ha detto Conte, spiegando che – ci aspetta una sfida dura, dobbiamo rimboccarci le maniche. Non mi tiro indietro, ora servono le riforme per ripartire”.