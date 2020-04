Tamponi all’aperto, nel complesso di Santa Maria della Pietà della Asl 1 di Roma, in totale sicurezza. Le persone potranno sottoporsi al tampone per il coronavirus anche in macchina mentre il personale infermieristico indossa gli idonei dispositivi di protezione. È la nuova modalità “drive-in” per test veloci. Non è, però, specifica la Asl un esame su base volontaria o a richiesta. Restano valide le stesse regole già presenti: sono gli operatori del Sisp ( Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) a valutare ogni caso e ad invitare le persone in sorveglianza attiva con sintomi ad effettuare lo spostamento per effettuare il tampone. “La metodologia consente – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese – di rendere più efficiente il servizio, velocizzare le operazioni e sottoporsi al test rimanendo comodamente seduti all’interno della propria autovettura”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore