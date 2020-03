“Voglio ringraziare il premier Edi Rama, il governo e il popolo albanese per la solidarietà che ci stanno dimostrando”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Fiumicino dove ha accolto l’arrivo di 30 tra medici e infermieri dall’Albania. “La solidarietà che l’Albania dimostra è un valore comune che ha fatto nascere l’Unione europea e che sta ricordando a tanti Paesi dell’Ue in questo momento”, ha aggiunto Di Maio spiegando che i medici andranno in Lombardia

