“Il fatto che non ci siano mascherine per i medici è inaudito. Se oggi soffriamo è perché negli anni il servizio sanitario pubblico è stato smantellato da quei politici che hanno ricoperto incarichi nel settore della sanità”, così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove alle 19,55. “320 posti in terapia intensiva in Campania? Sono pochissimi. Io in questi anni mi son battuto contro lo smantellamento. In Campania ci sono 6milioni di abitanti e appena 334 posti tra intensiva e rianimazione, arriveremo a 500 su 6000…i numeri parlano più delle parole”, continua il primo cittadino che dà la colpa del “crollo del Paese” a una cattiva gestione politica.

