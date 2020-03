“C’è un forte invito, un monito, un obbligo che è quello di girare per la nostra regione. Di uscire e di movimentarsi se non per motivi strettamente attinenti alle attività produttive, oppure per emergenze o attività non differibili come fare la spesa o andare in farmacia”, così l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera durante la conferenza stampa per aggiornare sull’emergenza coronavirus in Italia. “Il messaggio forte che lanciamo noi è quello di rimanere al proprio domicilio – continua – Ripeto a tutti che il coronavirus non si sconfigge con un farmaco, perché non ci sono, non c’è nessun vaccino ancora, l’unico modo per fermare la diffusione di questa infezione è quella di ridurre la vita sociale e i nostri spostamenti, evitando di contagiare e essere contagiati”. E alla fine l’assessore lancia un appello ai giovani a rimanere a casa: “Sono immuni ma possono essere un veicolo di trasmissione“.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore