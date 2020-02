“La situazione è molto preoccupante. E anche la gente è preoccupata. Su indicazione della Regione la gente sta rimanendo in casa e il paese è quasi deserto”, così il sindaco di Castiglione d’Adda Costantino Posatori a margine della conferenza stampa in regione Lombardia dopo i casi di coronavirus accertati sul territorio regionale. “La maggior parte sono castiglionesi – continua il primo cittadino – Si stanno valutando le modalità del contagio e tre sono persone anziane, pensionati. Le scuole? Saranno chiuse anche per ordinanza prefettizia e l’invito è quello di non recarsi al lavoro. Anche chi non risiede da noi ma lavora in paese è invitato a non venire, senza però creare allarmismi”. E sull’ipotesi del focolaio in un bar di Codogno specifica: “Non è accertata. Le condizioni dei quattro, clienti del bar, sono comunque stabili. L’idea era di trasferirli al Sacco e penso che ora siano arrivati”.

