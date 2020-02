“Fase nuova dell’epidemia? È una fase in cui c’è trasmissione locale su territorio nazionale. Bisogna quindi mettere in atto misure che servono a ridurre il rischio di diffusione all’interno di una determinata area”. Così Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, a margine dei lavori della Task Force sul coronavirus che si è svolta stamani al Ministero della Salute. “Rischio pandemia? Non esiste questa situazione. È un termine che indica quando tutti i continenti sono interessati e ancora non è così”, continua Ippolito che spiega poi le misure preventive prese dalla regione Lombardia dopo i casi di contagio locali.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore