Sullo shop online della catena di farmacie Watsons si erano registrate 1,49 milioni di persone per portare a casa le mascherine che, secondo un sondaggio, nella giornata degli innamorati sono i doni in cima alla lista di quest'anno

A Hong Kong persistono i timori del contagio da coronavirus e in questo San Valentino mascherine e disinfettanti sono regali più graditi dei fiori. Quasi un milione e mezzo di persone oggi si sono messe ‘in coda’ online per acquistare mascherine protettive dalla catena di farmacie Watsons. Prima che la pagina online dove era possibile prenotare le mascherine venisse chiusa nel pomeriggio, ha riferito Watsons all’emittente locale Rthk, le persone che si erano registrate erano 1,49 milioni. Di queste, solo 30mila sono riuscite ad acquistare realmente l’accessorio. A partire dall’apertura della pagine, a mezzogiorno, nel giro di due minuti le persone ‘in coda’ per acquistare i pacchi contenenti 50 mascherine erano balzate a 700mila. La carenza di strumenti protettivi contro il coronavirus a Hong Kong, aggiunta al timore di contagio dalla Cina, ha provocato in questi giorni interminabili code davanti alle farmacie o ai negozi specializzati.

Nel giorno di San Valentino, a subire gli effetti della paura da contagio sono i fiorai, che hanno visto ridursi del 50% la loro attività rispetto allo scorso anno: data la minaccia del coronavirus, gli innamorati preferiscono scambiarsi mascherine e disinfettanti. Un sondaggio, condotto dall’agenzia di incontri HK Romance su un campione di 572 persone fra uomini e donne, mostra che il 30% delle donne quest’anno preferisce ricevere questi oggetti in dono, il 18% continua però a preferire fiori, il 14% gioielli o orologi e il 9% voli e alloggi in albergo. Tra gli uomini è il 32% a preferire mascherine e disinfettanti, il 19% non vuole alcun dono e l’11% invece spera in prodotti elettronici. L’agenzia d’incontri intende inoltre organizzare lezioni per insegnare a realizzare da soli le mascherine che sono ormai introvabili.