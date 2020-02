“Italia viva è rimastanelle sue posizioni sulla prescrizione. Non c’è stata una contestazione nel merito: loro hanno detto ‘, noi invece abbiamo ritenuto responsabilmente di dire sì a una soluzione accettabile , al di là delle manovre dei partiti per finalità poco chiare. Ognuno poi si prenderà le sue responsabilità in Parlamento”, dice, responsabile giustizia del. Che spiega come la riunione abbia “avuto un esito significativo: Bonafede sulla prescrizione si èe a un punto di partenza inaccettabile. Già da lunedì il Cdm affronterà e approverà un ddl per la riforma del processo penale con l’obiettivo di giungere a una