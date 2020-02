Pd, 5 stelle e Liberi e Uguali d’accordo sul cosiddetto prevede meccanismi diversi tra assolti e condannati e lo stop definitivo della prescrizione dopo la seconda condanna . Si valuta un decreto legge, mentre la prossima settimana il ddl delega per velocizzare i processi sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Italia viva conferma il no. Il Guardasigilli: “Viene il momento in cui si deve accettare che ci sono tre forze che hanno accettato l’accordo e una no”. “Dopo la sentenza di primo grado c’è una distinzione tra assolti e condannati. Per questi ultimi c’è l’interruzione della prescrizione, mentre per gli assolti c’è una sospensione breve per garantire un tetto, ma per svolgere comunque il processo di appello. Poi. Anche in questo caso ci sarà una sospensione per permettere che si svolga il grado in Cassazione”, spiega il ministro Bonafede.