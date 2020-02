Il caso è stato sollevato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il libretto, a firma dell’assessore alle politiche sociali Rosita Viola e dell’assessore alla mobilità Sostenibile Simona Pasquali, era in distribuzione presso "Spazio Comune" e conteneva consigli per mitigare i cambiamenti climatici

Ha suscitato polemiche un opuscolo del Comune di Cremona che suggerisce di fare meno figli per mitigare i cambiamenti climatici. Il fascicolo è intitolato “Fai una spesa responsabile!” e contiene consigli come non usare auto e aereo e mangiare meno carne rossa. Il sindaco Gianluca Galimberti ha deciso di ritirare il dépliant e ha detto di non averlo visto prima della notizia. Il primo cittadino ha dichiarato che “quello che è stato scritto è profondamente sbagliato e stupido, grave e non condivisibile. Gli assessori hanno spiegato che è un contenuto estrapolato malissimo da un contesto più generale di uno studio”.

Il caso è stato sollevato da Fratelli d’Italia. Il gruppo consiliare di Cremona ha diffuso sui social un comunicato che denunciava che l’opuscolo, a firma dell’assessore alle politiche sociali Rosita Viola e dell’assessore alla mobilità Sostenibile Simona Pasquali, era in distribuzione presso “Spazio Comune”. Fratelli d’Italia ha segnalato che “tra le varie voci viene dato a pagina 15 un elenco di ‘azioni individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici determinanti ed efficaci per migliorare i cambiamenti climatici’ spicca al secondo posto con nostro raccapriccio il consiglio gravissimo di ‘fare meno figli'”.