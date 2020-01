Mattia Santori, tra i fondatori e portavoce: "Salvini in Emilia Romagna si gioca una grossa fetta del suo futuro politico. La vera domanda è che cosa succede se la Lega, data per favorita due mesi fa, dovesse perdere fra una settimana"

“Siamo tantissimi, siamo una marea“. E’ appena iniziato il maxi evento ‘Benvenuti in mare aperto’ organizzato dalle “sardine” a Bologna, in piazza VIII agosto. Il concertone è stato aperto sulle note del nuovo inno, “Siamo sardine e siamo tante, siamo formiche col passo di elefante, siamo l’allarme che sta già suonando, spargete voce, il vento sta cambiando”. Oltre 7mila le persone radunate sotto al palco all’inizio del pomeriggio, arrivate poi secondo gli organizzatori a 35-40mila.

Tante le sardine multicolor, il simbolo del movimento nato appena due mesi fa, sempre nel capoluogo emiliano-romagnolo, in piena campagna elettorale, e i cartelli contro l’odio, per l’ambiente o in difesa della democrazia. “Riportare la gente nelle piazze è la prima vittoria“, ha detto Mattia Santori, tra i fondatori e portavoce delle sardine. “Non dobbiamo dimenticarci che fino a qualche mese fa il clima politico e sociale che c’era in Italia era completamente opposto a quello che c’è adesso. In qualche modo si è già ottenuto qualcosa”.

“Siamo abituati alle sconfitte, non fasciamoci la testa”, ha detto Santori parlando delle elezioni regionali di domenica prossima. “Credo che la vera domanda è quanto a Salvini serve vincere in Emilia-Romagna per la sua carriera politica. Dai soldi che sta investendo, dal tempo che sta investendo, ricordiamo che è il capo di un partito e ha completamente dimenticato il suo partito, tutto il dibattito elettorale per concentrarsi in Emilia-Romagna, vuol dire che lui si gioca una grossa fetta del suo futuro politico. La vera domanda è che cosa succede se la Lega, data per favorita due mesi fa, dovesse perdere fra una settimana”.

Il programma dell’evento è ricco di nomi e volti dello spettacolo e della musica, della cultura e della società civile, da Marracash ai Subsonica, da Pif agli Afterhours, da Makkox ai Modena City Ramblers. “Noi continuiamo a insistere sul concetto – spiega Santori – portiamo le persone in piazza per divertirsi, ma soprattutto per parlare di temi seri. E’ bello essere una piazza, non per guardare una partita o bere una birra, ma per sentire parlare di uguaglianza, diritti civili, immigrazione, emigrazione, ambiente“.

Due mesi fa sul Crescentone a Bologna, in concomitanza con un comizio elettorale di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, si radunarono 11mila persone. Oggi se ne attendono molte di più, e non solo dalla Regione che il 26 gennaio andrà al voto per eleggere il nuovo governatore. Il movimento in questi due mesi è cresciuto, secondo Santori: “Ora abbiamo due mesi di esperienza, due mesi di osservazione di quello che succede nelle piazze, e siamo qui con una nuova consapevolezza. Non stiamo più rincorrendo Salvini, non abbiamo più bisogno di Salvini a due isolati di distanza per trovare migliaia di persone che dicono la loro sul clima politico”.