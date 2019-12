Un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo questa mattina a Napoli a causa del maltempo. È successo intorno alle 7, in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città: l’uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dai sanitari del 118 ma una volta arrivato in ospedale i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima si chiamava Mohamed Boulhaziz, 62 anni, presente da anni in maniera regolare sul territorio italiano. Risiedeva a Maddaloni (Caserta) e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la Polizia. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città.

Sale così a tre il numero delle vittime di questa ondata di maltempo che da diversi giorni si sta abbattendo sull’Italia, flagellandola da Nord a Sud con forti piogge e venti di burrasca. Nella giornata di sabato un uomo era morto in Friuli mentre cercava di passare con la sua auto in una strada chiusa poche ore prima dalle autorità locali perché troppo vicina ad un torrente in piena, invece in Toscana un motociclista sessantenne è stato trovato senza vita dopo esser caduto nel fiume Santerno, nei pressi del ponte di Cornacchiaia, a Firenzuola.

Tantissimi, come prevedibile, i disagi e i danni provocati dai temporali e dal vento incessante che hanno sferzato molti capoluoghi e piccoli comuni provocando frane, smottamenti, allagamenti, la chiusura di strade e la sospensione dei collegamenti marittimi. La situazione non è ancora destinata a migliorare, o almeno non in tutte le regioni: la Protezione Civile mantiene anche per oggi l’allerta arancione sulla Campania e su parte di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.

E proprio in Sardegna, a causa delle cattive condizioni meteo-marine, una nave mercantile, battente bandiera italiana, si è incagliata a Sant’Antioco, nella zona sud occidentale dell’isola. L’imbarcazione, partita da Cagliari, dove aveva sbarcato un carico di caffè, era ripartita alla volta della Spagna. Il mare grosso e il forte vento hanno fatto propendere per un rientro in porto, ma il cargo ha urtato gli scogli rimanendo bloccato. La Capitaneria di Porto e della protezione civile hanno messo in salvo i 12 membri di equipaggio. Per il trasbordo sono stati messi a disposizione due mezzi navali della guardia costiera e un elicottero. Secondo le prime notizie nessuno è rimasto ferito. A Sant’Antioco sono intervenuti anche i sommozzatori e un equipaggio dei vigili del fuoco di Cagliari e un’ambulanza del 118, inviata in via precauzionale.