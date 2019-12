Visioni diverse in maggioranza sulla bozza della norma nel Milleproroghe. Il M5s: "Servono risposte per i familiari delle vittime del Morandi". Il segretario democratico: "No ai giudizi sommari, ma è un atto che rende più forte la dimensione pubblica nei confronti dei concessionari". Italia Viva insiste: "No a revoche indiscriminate"

La norma inserita nel decreto Milleproroghe che apre alla strada alla revoca delle concessioni autostradali e all’affidamento della gestione ad Anas divide ancora la maggioranza. Dopo le critiche del leader di Italia Viva Matteo Renzi, il Movimento 5 Stelle in una nota firmata dal capogruppo alla Camera Davide Crippa rivendica che quell’articolo “pone le basi per la revoca delle concessioni” commentando: “Avanti così, servono risposte per i familiari delle vittime del ponte Morandi”. Ma Nicola Zingaretti, segretario del Pd, la pensa diversamente: “Non credo sia un primo passo verso la revoca”, spiega a Mezz’Ora in Più su Rai 3. Dunque è solo “un atto che rende più forte la dimensione pubblica nei confronti dei concessionari”.

Concessionari che, sottolinea Zingaretti, “sono diversi e non uno solo. Non vanno fatti giudizi sommari o colpi di mano o pregiudizi verso chi gestisce le autostrade”, continua Zingaretti, “non solo la più famosa di cui sempre si parla. Siamo contro qualsiasi persecuzione, ma uno Stato più forte non è uno scandalo“. In ogni caso “una revoca sarebbe talmente traumatica che ci dovrebbero essere motivi talmente evidenti da dover essere tutti d’accordo. A quanto si sa c’è una verifica su tutte le concessioni”, quella di cui ha sempre parlato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli.

La capodelegazione di Italia Viva al governo Teresa Bellanova ribadisce la sua posizione: parlando al Corriere della Sera della norma sulle concessioni autostradali dice che è “forse più che di debolezza parlerei di furbizie, condite però di inesperienza e a tratti anche di faciloneria. Noi ci limitiamo a farlo presente. E a chiedere che di tutti i provvedimenti venga discusso il merito, perché ne va del bene del Paese”. Di conseguenza, ripete, “prima leggeremo il testo definitivo, che ancora non abbiamo e che non a caso è salvo intese. Se mantiene la stessa ratio, ovvero una norma-appiglio per consentire revoche indiscriminate, con il rischio di sancire definitivamente l’inaffidabilità del Paese, noi diremo no”.

Intanto l’Ansa dà conto di una nuova bozza del Milleproroghe – approvato sabato dal consiglio dei ministri “salvo intese” – in cui resta la parte sull’affidamento temporaneo ad Anas in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ma è più sintetica la parte sul ‘dare-avere’ in caso di estinzione della concessione per inadempimento. Scompare il riferimento esplicito “al risarcimento dei danni”. Il nuovo testo prevede che qualora lo stop derivi da inadempimento, al concessionario spetti, tra l’altro, “il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti“, anche “in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle”. Nel testo non compare la parte relativa alle conseguenze dell’estinzione che non sia legata a inadempimento del concessionario.