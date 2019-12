I giudici della VI sezione penale hanno inflitto 8 anni e 9 mesi a Gianni Micalusi, detto 'Johnny', ex proprietario del locale di via Giulia

Due anni fa il sequestro del ristorante dei vip per riciclaggio. Oggi sono arrivate cinque condanne e una assoluzione nel processo che vedeva tra gli imputati l’ex proprietario dell’Assunta Madre a Roma. I giudici della VI sezione penale hanno inflitto 8 anni e 9 mesi a Gianni Micalusi, detto ‘Johnny’, ex proprietario del locale di via Giulia. Condannati anche i figli di Micalusi, Francesco e Lorenzo, a 2 anni e mezzo ciascuno, l’imprenditore Vito Genovese a 2 anni, il commercialista Luciano Bozzi a 2 anni e 9 mesi. Assolto invece Adriano Nicolini, già direttore di una filiale romana della Banca del Fucino. L’indagine del procuratore Michele Prestipino e del sostituto Francesco Minisci riguardava anche episodi di intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Il ristorante era già finito al centro della cronaca giudiziaria nel 2013, quando Alberto Dell’Utri, fratello dell’ex senatore Marcello, fa tratteggiava i contorni della possibile fuga all’estero del fondatore di Forza Italia. “Qua bisogna accelerare i tempi fin quando che Marcello è libero, perché se poi non ce la fa?”, diceva il gemello di Dell’Utri, colloquiando l’8 novembre 2013 con Vincenzo Mancuso all’interno del locale, mentre le cimici della procura di Roma carpivano ogni parola. “Il programma – svelava sempre Alberto Dell’Utri – è quello di andarsene in Libano perché lì è una città dove Marcello ci starebbe bene perché lui c’è già stato, la conosce, c’è un grande fermento culturale, per lui andrebbe bene”. L’intercettazione era stata ordinata dai magistrati di piazzale Clodio nell’ambito di un’indagine su Micalusi e per questo motivo non era stata tenuta in considerazione dal Tribunale del riesame, che aveva così rigettato la richiesta di vietare l’espatrio all’ex senatore. Anche se poi sulla base di quelle intercettazioni venne ordinato il suo l’arresto, quando Dell’Utri era già latitante a Beirut.