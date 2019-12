Per l'aeronautica militare il C-130 Hercules è da considerarsi "distrutto", dal momento che sono passate oltre "sette ore da quando si è perso il segnale": probabilmente ha finito il carburante dopo circa otto ore di volo. Il presidente Sebastian Pinera è in viaggio verso la base militare di Punta Arenas da dove l'aereo era decollato

Un aereo militare cileno è scomparso dai radar con a bordo 38 persone, di cui 17 membri dell’equipaggio e 21 passeggeri. Per l’aeronautica militare cilena il velivolo è da considerarsi “distrutto” dopo “sette ore da quando si è perso il segnale. Tutte le risorse navali e aeree disponibili nella zona, sia cilene che straniere, stanno ancora perlustrando la zona dove sono stati persi i contatti radio nel tentativo di soccorrere eventuali sopravvissuti”, precisa l’aeronautica in una nota.

L’aereo C-130 Hercules, secondo l’aeronautica, probabilmente ha finito il carburante dopo circa otto ore di volo: era decollato alle 16.55, ore locali, dalla base aerea di Chabunco a Punta Arenas, nel sud del Cile, diretto alla base Presidente Eduardo Frei Montalva Base. Si sono persi i contatti radio alle 18.13.

In un tweet il presidente Sebastian Pinera ha informato che sarebbe volato a Punta Arenas insieme al ministro degli Interni Gonzalo Blumel per incontrare il ministro della Difesa Alberto Espina e per monitorare le ricerca.

Vamos con ministro @gblumel rumbo a Cerrillos.Consternados con desaparición de avión Hércules de la @FACh_Chile que viajaba con 38 pasajeros rumbo a la Antártica desde Punta Arenas.Desde ahí,junto a Ministro @mindefchile monitorearemos búsqueda y despliegue de equipos de rescate — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 10 dicembre 2019