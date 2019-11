Allagamenti diffusi in città, in particolare concentrati sul ponente genovese e sulla Val Polcevera a Genova, e poi strade chiuse e decine di interventi dei vigili del fuoco. Sono ore di apprensione in Liguria che, sotto una pioggia torrenziale dalla mezzanotte di ieri quando è scattata l’allerta rossa, ha visto cadere quantitativi record di pioggia, che hanno toccato i 193 millimetri in 3 ore dai rilevatori della zona di Sampierdarena Fiumara. La zona più colpita dalle precipitazioni è stata la Val Polcevera, a Genova, dov’è esondato il rio Fegino invadendo d’acqua le strade e trascinando con se auto ferme in sosta e bidoni. In mattinata le piogge si sono spostate sul ponente genovese, tra i comuni di Arenzano e Cogoleto, dove insistono da almeno un’ora. La criticità maggiori si sono registrate a Bolzaneto, Rivarolo, Sampierdarena, Cornigliano e Borzoli. Nel sottopasso di Brin, allagato per le forti piogge, nella notte sono stati soccorsi dai sommozzatori dei vigili del fuoco alcuni automobilisti che transitavano con le auto. Intanto l’allerta meteo rossa nel centro ponente della Regione Liguria è stata prolungata fino a domani

