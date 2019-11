Il tribunale ha accolto una istanza del difensore di De Vito, Angelo Di Lorenzo. Per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina il processo è stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre

Dopo sei mesi torna in libertà Marcello De Vito, ex presidente dell’Assemblea capitolina. L’ex esponente del Movimento 5 stelle, espulso da Luigi Di Maio dopo l’arresto, era stato accusato di corruzione lo scorso marzo nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il tribunale ha infatti accolto una istanza del difensore di De Vito, Angelo Di Lorenzo. Per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina il processo è stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre.

De Vito è stato arrestato il 20 marzo insieme al suo ex socio Camillo Mezzacapo nell’ambito dell’operazione “congiunzione astrale”. Dopo 3 mesi e mezzo di reclusione nel carcere di Regina Coeli, il 6 luglio gli sono stati assegnati i domiciliari. Il filone d’inchiesta è quello parallelo al principale, concernente l’iter autorizzativo dello stadio dell’As Roma, dove sono indagati, fra gli altri, il costruttore romano Luca Parnasi e l’ex consulente dell’amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi. In pratica, secondo i pm De Vito avrebbe sfruttato la propria posizione ai vertici del Campidoglio per influenzare le decisioni dell’amministrazione sull’impianto progettato dal club di James Pallotta e di aver incassato delle consulenze, attraverso lo studio dell’ex socio, con la promessa di sbloccare alcune questioni urbanistiche, fra cui il trasferimento della sede di Acea Spa nel futuro business park dello stadio, un palazzetto polivalente nell’area dell’ex Fiera di Roma e la riqualificazione di un ex albergo nei pressi della stazione Trastevere.