Coltivava marijuana sulla sua isola privata – Nukutepipi – in mezzo all‘Oceano Pacifico. Guy Laliberte, co-fondatore della compagnia di spettacoli circensi Cirque du Soleil, è stato arrestato nella Polinesia francese. In una dichiarazione, la compagnia di Laliberte, Lune Rouge, ha negato che il miliardario canadese stesse coltivando queste piantagioni per fini commerciali, ma, al contrario, ha ribadito che i motivi fossero “medici” o “strettamente personali”. Secondo la tv locale Polynesie Premiere, l’arresto è scattato dopo il fermo – alcune settimane fa – di un associato di Laliberte sul cui cellulare sono state trovate diverse foto della piantagione.

