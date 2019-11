Lavori edili mai eseguiti, o fatti in parte e per un valore inferiore a quello reale, pagati con soldi pubblici a un cartello di imprese amiche in cambio di una serie di utilità. È quanto ha scoperto un’indagine della Polizia, coordinata dalla procura di Ancona, che ha portato all’emissione di misure cautelari per un dipendente del Comune di Ancona e per 4 imprenditori, accusati di corruzione aggravata. L’indagine è iniziata un anno fa e ha consentito di accertare che al centro del sistema c’era proprio il dipendente del Comune di Ancona: l’uomo, secondo gli inquirenti, non rispettava il principio di rotazione degli inviti e delle assegnazioni dei lavori e liquidava i compensi in modo “diretto e sistematico” sempre alla stessa rosa di ditte amiche. Nel corso dell’indagine sono emersi altri episodi che hanno coinvolto complessivamente altre 30 persone, tutte indagate

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore