L'accordo - preparato dall'ex ministro dell'Interno Marco Minniti e firmato con il governo di Fayez Al Sarraj dall'ex premier Paolo Gentiloni il 2 febbraio 2017 - prevede che la "Guardia costiera libica" possa fermare in mare e riportare a terra le persone che tentano la traversata verso l'Italia. La sua scadenza è prevista per il 2 novembre e da giorni diversi esponenti della società civile e della politica stanno chiedendo al governo di porvi fine

“Il Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato, ma è innegabile come abbia ridotto arrivi e morti in mare”. Lo ha detto Luigi Di Maio alla Camera dei deputati. L’accordo – preparato dall’ex ministro dell’Interno Marco Minniti e firmato con il governo di Fayez Al Sarraj dall’ex premier Paolo Gentiloni il 2 febbraio 2017 – prevede che la “Guardia costiera libica” possa fermare in mare e riportare a terra le persone che tentano la traversata verso l’Italia. La sua scadenza è prevista per il 2 novembre e l’intesa sarà rinnovata tacitamente in assenza di un intervento di una delle parti. Da giorni diversi esponenti della società civile e della politica stanno chiedendo al governo di porvi fine.

Rispondendo al question time alla deputata di Liberi e Uguali Laura Boldrini che aveva sottolineato le condizioni in cui vivono i migranti nei centri di detenzione libici e il fatto che la Libia non sia un porto sicuro, il ministro degli Esteri è stato netto: “Una riduzione dell’assistenza italiana potrebbe tradursi in una sospensione dell’attività della Guardia costiera libica con conseguenti maggiori partenze, tragedie in mare e peggioramento delle condizioni dei migranti nei centri alla luce del fatto che la Libia non è firmataria della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951″.

“Proporrò di convocare una riunione della commissione congiunta italo-libica, prevista dall’articolo tre del memorandum – ha proseguito il capo della diplomazia italiana – In particolare dovremo favorire un’ulteriore coinvolgimento delle Nazioni Unite, della comunità internazionale e delle organizzazioni della società civile per migliorare l’assistenza ai migranti salvati in mare e le condizioni dei centri”.