Anna Maria Fois stava accompagnando a scuola la nipote di 8 anni quando è stata travolta da un suv. Prima dell'impatto ha fatto in tempo a spingere via la bambina che ha riportato solo qualche graffio. La 67enne, invece, è morta mentre i soccorritori cercavano di caricarla sull'elisoccorso

Ha fatto in tempo a spingere via la nipotina che teneva per mano prima di essere travolta da un suv. Il gesto protettivo ha salvato una bambina di 8 anni, ma è costato la vita a Anna Maria Fois, di 67 anni, morta poi nel tragitto verso l’ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la nonna, come ogni giorno, stava accompagnando la nipote in una scuola di Iglesias, quando è stata investita dall’auto mentre attraversava la strada.

La donna ha perso subito conoscenza ed è morta mentre i soccorritori cercavano di caricarla sull’elicottero del 118 per trasportarla all’ospedale di Cagliari. La bambina è stata sbalzata via di 15 metri, senza però riportare ferite. È stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti ed è stata dimessa dopo poco. Intanto sono state avviate delle indagini per fare chiarezza sull’accaduto.