“Dopo tanto tempo ‘i figli delle stelle’ sono tornati. Siamo qui e quindi voi dormite sonni tranquilli”. A parlare – in un video – sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi nella sparatoria in questura a Trieste. Sono a bordo di una volante, sorridenti, durante un turno notturno. In sottofondo si sente l’intro dell’omonima canzone di Alan Sorrenti. Il video – diffuso oggi dalla questura di Trieste – è un ricordo dei due agenti. Si tratta di immagini filmate da loro stessi con un cellulare a inizio turno. “C’è la volante 2 questa notte – rassicurano – è tutto a posto. Come sempre si inizia… figli delle stelle.. Speriamo bene… e niente… buona notte”. Poi il saluto, con un bacio a favore della telecamera. Sul proprio profilo Twitter, la Polizia di Stato ha commentato: “Poliziotti, grandi amici, insieme per la sicurezza e la serenità dei cittadini di Trieste. Un’eredità di entusiasmo e responsabilità. Matteo e Pierluigi, voi ci sarete per sempre”.

