“Oggi sono felice. Io non ho mai litigato con nessuno del Pd. Però sentivo forte questo limite, il bisogno di avere un’altra strada, una strada riformista che guarda al futuro senza pensare sempre al passato con nostalgia. E questa strada non si poteva imboccare più nel Pd”. I renziani si riuniscono a Milano per il primo incontro pubblico di Italia Viva. Ettore Rosato parla a margine e si rivolge agli ex colleghi democratici: “La fiducia l’avevano persa gli italiani nel vedere un Pd così litigioso, nel vedere le nostre riforme bocciate dal dibattito interno del Pd”, spiega, facendo riferimento al Jobs Act e alla riforma della Costituzione. “Rosatellum? Non sono molto nostalgico della mia legge elettorale”, ha concluso Rosato.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Lady Etruria di Davide Vecchi Acquista su Amazon