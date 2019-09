Sarà attivo 24 ore su 24 e potrà funzionare anche in condizioni di scarsa visibilità e integrerà l'attuale monitoraggio fotografico, che non è stato progettato per essere un sistema di allerta

Oltre 250mila metri cubi del ghiacciaio Planpincieux rischiano di crollare: per questo lungo il versante italiano del Monte Bianco sarà installato da domani un radar per sorvegliarlo in tempo reale. Sarà attivo 24 ore su 24 e potrà funzionare anche in condizioni di scarsa visibilità e integrerà l’attuale monitoraggio fotografico, che non è stato progettato per essere un sistema di allerta. Al momento viene infatti scattata una fotografia al giorno che consente, attraverso il raffronto con le immagini precedenti, di stimare il movimento giornaliero della massa, la cui velocità è aumentata negli ultimi giorni superando il mezzo metro. Questa tecnologia – fornita dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d’Aosta, che opera in collaborazione con la Fondazione Montagna sicura.

Del rischio crollo del ghiacciaio ha parlato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento al vertice sul clima all’Onu, sottolineando che si tratta di una notizia “che non può lasciarci indifferenti e che deve scuoterci e mobilitarci tutti”. E il rapporto dell’Ipcc, il comitato scientifico dell’Onu, non lascia spazio all’ottimismo, confermando che scioglimento dei ghiacciai e la temperatura degli oceani aumenteranno, con conseguenze su ecosistemi marini e terrestri.

Intanto il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha convocato in municipio, una riunione con i proprietari, i residenti e gli esercenti della Val Ferret, la zona che potrebbe essere interessata dalla caduta di ghiaccio. Ieri è stata emanata ordinanza in cui è stata chiusa la strada comunale che aprirà solo in alcune fasce orarie, con la sorveglianza delle guide alpine. E in serata è prevista oggi l’arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature ed una leggera nevicata sul massiccio del Monte Bianco e anche sul ghiacciaio di Planpincieux. Condizioni che potrebbero favorire il rallentamento della massa instabile. In base alle previsioni dell’ufficio meteo della Valle d’Aosta, nella zona cadrà qualche centimetro di neve fino a quota 2.200-2.300 metri.