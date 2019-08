Il Quirinale ha convocato nuove consultazioni: inizieranno martedì, ma Pd e M5s saliranno al Colle nel pomeriggio di mercoledì. Vertici in corso tra le dirigenze delle due forze politiche. Il nodo resta sempre Conte. Il segretario si sta facendo convincere dai suoi sul premier: i dem convocato la direzione per domani alle 18 - LA CRONACA ORA PER ORA

Al quinto giorno di trattative tra Pd e Movimento 5 stelle è arrivata la svolta che molto probabilmente porterà alla nascita del Conte 2. I due partiti si sono riuniti in due sedi separate e, intorno alle 18, hanno annunciato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi. Un incontro lampo, durato circa venticinque minuti, che è stato poi riaggiornato alle 21 quando si vedranno le due delegazioni: da una parte il segretario dem e il vice Andrea Orlando, dall’altra il capo politico M5s Di Maio e Conte. “Finalmente il confronto è partito”, ha detto il segretario democratico.

La direzione del Pd – Di sicuro c’è solo che quella di oggi rischia di essere una giornata fondamentale per l’eventuale governo giallorosso. Il veto dei vertici dem su Conte premier ha cominciato ad allentarsi quando Zingaretti ha riunito i vertici del partito: il presidente Paolo Gentiloni, i vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiati, i vicesegretari Paola De Micheli e Andrea Orlando, i capigruppo al Senato Andrea Marcucci e Graziano Delrio. In quattro si sono espressi nelle ultime ore a favore di un secondo mandato da presidente del consiglio a Conte. Quindi Zingaretti ha convocato la direzione del Pd per domani alle 18. All’ordine del giorno, a quanto si apprende ci sono la “crisi di Governo” e varie ed eventuali. Nella convocazione si avvertono i membri della direzione che l’orario potrebbe essere aggiornato alla luce degli sviluppi della crisi. Cioè le consultazioni al Quirinale.

Il secondo giro di consultazioni – Sergio Mattarella farà martedì un nuovo giro di consultazioni. In mattinata dalla presidenza della Repubblica era filtrata un’informazione informale: il Colle avrebbe atteso entro le 19 di lunedì notizie dai partiti per capire se effettivamente c’era la possibilità di dar vita ad un nuovo governo. Già nel primo pomeriggio, però, il Quirinale aveva diffuso il calendario delle nuove consultazioni: cominceranno domani alle 16 e si concluderanno alle 19 di mercoledì. Lo schema è lo stesso del primo giro: prima i presidenti del Senato e della Camera e i gruppi più piccoli. Nel pomeriggio della seconda giornata sfileranno invece le delegazioni maggiori: Forza Italia alle 16, Pd alle 17, Lega alle 18, M5S alle 19. “Serve discontinuità su contenuti e squadra”. E non parla di premier

Zingaretti: “Si può e si deve andare avanti” – “Si può e si deve andare avanti nel rispetto delle idee e delle prerogative degli altri. Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e degli altri e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo”, ha detto in mattinata il segretario dem. ” Serve discontinuità sui contenuti e sulla squadra”, ha risposto Zingaretti specificando quelle due parole: squadra e contenuti. E quindi programma (“Non ci servono due programmi paralleli. Ci vuole un programma condiviso e comune”) e ministri: nulla sul premier. La sensazione , dunque, è che il segretario mantenga la porta aperta ai grillini. In giornata anche i big del Movimento 5 stelle si sono riuniti in vertice in un casa nel centro di Roma: c’erano i capigruppo di Camera e Senato, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, Davide Casaleggio e i ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro Leggi Anche Di Maio a Zingaretti: “Conte unico nome”. Il segretario Pd fa conferenza stampa e non parla del premier: “No a rimpastone, ma faremo di tutto per trovare una soluzione” .

Il G7 e il nome del commissario italiano (che dovrà aspettare) – Nel frattempo a Biarritz è l’ultimo giorno del G7: si parlerà di clima, biodiversità e trasformazione digitale della società. Ma i dossier sui dazi commerciali e sull’Iran restano in grande evidenza sul tavolo della discussione. Alle 15 è prevista conferenza stampa finale del presidente francese Emmanuel Macron. Proprio oggi, tra l’altro, era il termine ultimo fissato da Ursula von der Leyen per avere il nome del commissario italiano. Un termine che chiaramente non verrà rispettato a causa della crisi: una designazione da parte di un premier dimissionario non verrebbe vista bene dal Parlamento europeo e neppure dalla stessa von der Leyen. Che ovviamente vuole un nome capace d’interloquire con il governo italiano per i prossimi anni, e dunque espressione di una maggioranza che andrà a scadenza della legislatura. Diverso il discorso se si dovesse tornare alle urne: in quel caso occorrerà fare un nome a Bruxellese prima delle audizioni del Parlamento europeo, tenendo presente che la nuova commissione deve entrare in carica entro novembre. Leggi Anche Ultimo giorno per la trattativa Pd-M5s: le mediazioni per formare il Conte 2 e convincere Mattarella

CRONACA ORA PER ORA

20.35 – Casaleggio lascia il vertice M5s

Davide Casaleggio ha lasciato, senza rilasciare dichiarazioni, il vertice del M5s. Prima di lui hanno lasciato la riunione i capogruppo al Senato Stefano Patuanelli e alla Camera Francesco D’Uva e il senatore e presidente dell’Antimafia, Nicola Morra. Al vertice erano presenti anche i ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro.

20.30 – Berlusconi: “Preoccupato per la nascita di un governo di ultrasinistra”

Ha sperato fino all’ultimo che non si arrivasse all’accordo tra M5s e Pd. Ora che la trattativa è avviata alla conclusione, Silvio Berlusconi non nasconde il proprio “sconcerto” per il matrimonio tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il Cav, a quanto apprende l’Adnkronos, si è detto “preoccupato” per la nascita di un governo definito di “ultra-sinistra”.

20.20 – Salvini: “Ribaltone pronto da tempo”

Sta per nascere un Governo con “un gioco di palazzo contrario alla maggioranza silenziosa del popolo italiano che ha votato da due anni a questa parte, un ribaltone pronto da tempo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

20 – Incontro in programma alle 21: Zingaretti-Orlando vedono Conte-Di Maio

“L’incontro in programma alle 21 è tra le delegazioni del Pd e del M5s. La delegazione del Pd è composta dal segretario Nicola Zingaretti e dal vice Andrea Orlando, quella del M5s da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio”. Lo sottolineano fonti del Pd.

19.30 – Zingaretti: “Vogliamo governo serio che duri”

“Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cada dopo 14 mesi”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti sotto la sede del Pd.

19.13 – Incontro Conte-Di Maio-Zingaretti alle 21

Un nuovo incontro tra Pd e M5S è previsto questa sera alle 21. Lo riferiscono fonti Pd, specificando che parteciperanno all’incontro Nicola Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il premier Giuseppe Conte con Luigi Di Maio per il Movimento 5Stelle .

19 – Zingaretti al Nazareno con vertici Pd

Nicola Zingaretti è giunto nella sede del Pd in auto dopo il colloquio con Di Maio.

18.45 – M5s, verso consultazione su Rousseau per governo Pd

Il M5s sarebbe intenzionato a verificare sulla sua piattaforma Rousseau il “sentiment” degli iscritti al Movimento riguardo l’ipotesi di governo con il Pd. E’ quanto si apprende in ambienti del Movimento. La data della consultazione tuttavia non sarebbe stata ancora fissata.

18.37 – Meloni: “Dobbiamo essere pronti a tutti”

“Dobbiamo essere pronti a mobilitarci, non solo con la petizione per chiedere ‘elezioni subitò e che in poche ore ha raccolto già 50 mila firme. Se necessario scenderemo in piazza: dobbiamo far sentire la nostra voce perché un altro governo fatto solo per massacrare gli interessi e i diritti degli italiani non ce lo possiamo permettere”. Lo dice Giorgia Meloni di Fdi.

18.34 – Vertice Di Maio-Zingaretti durato 25 minuti

L’incontro tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Pd Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi è durato circa 25 minuti.

18 – Domani alle 19 assemblea parlamentari M5s

Domani alle 19, a quanto si apprende, si terrà l’assemblea congiunta dei gruppi

17.50 – Di Maio a Palazzo Chigi

Il capo politico del M5s Luigi Di Maio é appena arrivato a palazzo Chigi.

17.44 – Di Maio-Zingaretti alle 18 a Palazzo Chigi

A quanto si apprende, il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti si incontreranno alle 18 a palazzo Chigi nell’ufficio del vicepremier.

17.13 – Quirinale, consultazioni al via domani alle 16

Le nuove consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cominceranno domani alle 16 e si concluderanno alle 19 di mercoledì. Lo comunica l’ufficio stampa del Quirinale. Nel pomeriggio della seconda giornata sfileranno le delegazioni maggiori: Fi alle 16; Pd alle 17; Lega alle 18; M5S alle 19.

16.45 – Fornaro (Leu): “Noi in governo Conte 2? Questione da risolvere tra Pd e M5s”

“La palla è nel campo dei cinquestelle, vediamo cosa decidono nel vertice in corso. Il tempo stringe. Noi siamo pronti a entrare in una maggioranza con un programma di svolta”. Così Federico Fornaro di LeU lasciando il bar del centro di Roma dove con Roberto Speranza ed altri del gruppo alla Camera ha incontrato – “ma è stato un incontro casuale, per un caffè”, precisa – il vicesegretario Pd Andrea Orlando. “Pronti anche con premier Conte? Questa é una questione che devono risolvere Pd e M5s”, ha risposto Fornaro.

16.38 – Crimi arrivato a vertice M5s

Il sottosegretario e senatore Vito Crimi è appena arrivato alla riunione dello stato maggiore del M5S.



16.20 – Centinaio (Lega): “Disponibili a governo di legislatura con M5s”

“Rinnoviamo la disponibilità ad aprire con i 5 stelle un confronto per arrivare a un accordo di legislatura. Non ci interessano cose di breve respiro o fatte contro qualcuno ma un patto per rinnovare e portare avanti il programma di governo”. Lo dice Gianmarco Centinaio, ministro della Lega, interpellato al telefono dall’ANSA. (A

15.53 – Al via vertice M5s

E’ in corso una riunione dello stato maggiore M5S in una abitazione privata del centro di Roma. Presenti all’incontro, oltre al leader 5 Stelle Luigi Di Maio, il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, i ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, i capigruppo Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, il presidente di Rousseau Davide Casaleggio e il socio di Rousseau Massimo Bugani.

15.45 – Di Maio arrivato al vertice

Il capo politico M5S Luigi Di Maio è appena arrivato alla riunione dello stato maggiore del Movimento. Di Maio é entrato nell’edificio che ospita la riunione sorridendo e senza rilasciare dichiarazioni.

15.40- Orlando (Pd): “Fornaro e Speranza”

Il vicesegretario vicario del Pd Andrea Orlando è riunito in un bar nei dintorni della Camera con i deputati di LeU Federico Fornaro (capogruppo a Montecitorio), Roberto Speranza (segretario nazionale di Articolo 1), Nico Stumpo e Michela Rostan.

15.42- Vertice M5s in una appartamento in centro

Sta per iniziare a Roma, in un appartamento del centro storico, il vertice dei Cinque stelle per decidere sul governo. Alla riunione parteciperà Luigi Di Maio che è stato a Palazzo Chigi prima di dirigersi all’appuntamento. Alla riunione dovrebbero partecipare Davide Casaleggio, i capigruppo Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e gli altri esponenti di spicco del Movimento.

15.30 – Casaleggio a Roma

Davide Casaleggio e Nicola Morra sono da pochi minuti arrivati in una abitazione privata del centro di Roma. “E’ una bella giornata”, dice un cronista al presidente della Commissione Antimafia. “Il clima è più che positivo”, risponde sorridente Morra, alludendo al tempo. Alla riunione si sono aggiunti anche i capigruppo Francesco D’Uva, Stefano Patuanelli e il socio di Rousseau Massimo Bugani. A stretto giro, anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede fa capolino al vertice 5 Stelle.

15.28 – Italia chiede rinvio su candidato commissione Ue

L’Italia “in queste ore” chiederà il rinvio per l’indicazione del candidato per la Commissione europea. Lo si apprende da fonti qualificate. Oggi scadeva il termine, non ultimativo, posto dalla nuova presidente Urusula von der Leyen, ma anche la Francia non ha indicato il suo candidato commissario.(

15.25 – Renzi: “Crisi di governo nella mani dei segretari”

“Adesso la crisi di governo è nelle mani dei segretari di partito. Io come tutti auspico che prevalgano la saggezza e la responsabilità, da parte di tutti. Dire ‘prima gli italianì oggi significa dire: mettiamo a posto i conti e garantiamo un governo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news.

14.30 – Direzione Pd convocata domani per le 18

14.10 – Conte: “Ho ricordato ai colleghi che l’Italia lavora in prima linea per agenda che protegga i figli e le generazioni future”

“Ho ricordato ai colleghi che l’Italia ha una posizione di leadership in Europa nel campo delle energie rinnovabili e lavora in prima linea per un cambio di paradigma e per realizzare un’agenda globale che protegga i nostri figli e le generazioni future”. Lo scrive su instagram Giuseppe Conte durante una pausa di lavori del G7.

14.05 – Di Maio a pranzo con la fidanzata Virginia Saba

Il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio è da poco rientrato nella sua casa romana dopo un pranzo con la fidanzata Virginia Saba. Il leader pentastellato e la sua ragazza all’ora di pranzo sono usciti insieme dalla casa del vicepremier per dirigersi a piedi e in abiti casual in un ristorante nei pressi della sua abitazione. Dopo il pranzo sono rientrati insieme a casa.

14 – Di Stefano (M5s): “Discontinuità? Maggioranza relativa siamo noi”

“Io sono fiero di quanto abbiamo fatto in questi 14 mesi di governo che, se oggi non c’è più, è solo per colpa di un arrogante che si è creduto un Dio in terra sbagliando tutto e arrecando un danno al Paese. Perché dico questo? Perché sento parlare di ‘bisogno di un governo di discontinuità nei nomi e nel programma’ e allora è bene ribadire subito una cosa: il partito di maggioranza relativa in Parlamento, col 34% dei parlamentari è il Movimento 5 stelle”. Lo scrive su Facebook Manlio Di Stefano (M5s). “Da questa semplice osservazione -aggiunge- deriva un’ovvietà ovvero che le politiche e i nomi di governo saranno necessariamente scelti in maggioranza dal M5s. Cosa che garantirà agli italiani di continuare a vedere nascere riforme come il reddito di cittadinanza, l’anticorruzione, il taglio dei parlamentari, l’abbassamento delle tasse, il salario minimo ecc ecc… Inutile provare a invertire la realtà ogni giorno, la democrazia parla chiaro, i numeri contano”.

13.45 – Fonti parlamentari: “Indicazioni dei partiti al Colle entro le 19”

Ore decisive nelle trattative tra i partiti per il nuovo governo. A quanto si apprende da fonti parlamentari, i leader dei partiti dovrebbero comunicare le loro indicazioni al Quirinale entro le 19, in modo da permettere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di stilare il calendario della consultazioni.

13.02 – Marcucci: “Non ci sono veti, parliamo di contenuti”

“Non ci sono veti, vogliamo parlare di contenuti”. Così risponde il capogruppo Pd Andrea Marcucci, ai cronisti che lo interpellano all’uscita dal Nazareno sull’ipotesi di Conte premier di un governo M5s-Pd.

13 – Vertice M5s dopo pranzo

È previsto dopo pranzo,a quanto si apprende, il vertice dello stato maggiore del Movimento 5 Stelle chiamato a fare il punto, forse decisivo, sulla trattativa per un governo giallo-rosso. Al vertice, oltre al capo politico M5S Luigi Di Maio, è prevista la presenza di quasi tutti i “big” pentastellati, da Roberto Fico a Alessandro Di Battista, da Paola Taverna a Davide Casaleggio. Possibile, ma non confermata, la partecipazione di Beppe Grillo, al momento non ancora arrivato nella Capitale.

12.50 – Fiano (Pd): “Governo con chi ha era con Salvini? Ci si può provare”

“Ieri abbiamo lavorato tutto il giorno sul programma, oggi faremo un incontro con gli amministratori perché per fare un governo di svolta servono contenuti. Se si può fare con chi ha governato con Salvini? Ci si può provare, se chi lo ha fatto ha capito l’errore commesso”. Cosi Emanuele Fiano, deputato Pd, intercettato dai cronisti davanti Montecitorio.

12.30 – Centinaio (Lega): “Ottimista per risoluzione crisi”

Il ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio si è detto “ottimista su una risoluzione della crisi” trovando un “accordo con i pentastellati sui contenuti, sulle cose ancora non fatte del contratto di governo, su quei ‘nò che potrebbero diventare dei ‘sì'”. Lo ha detto ieri sera a Camporosso (Imperia) a margine del suo intervento sul palco del Lega Fest, la festa provinciale della Lega.

12.20 – Zingaretti riunisce cabina di regia al Nazareno

A breve si terrà al Nazareno una riunione della cabina di regia del Pd tra il segretario Nicola Zingaretti, il presidente del partito Paolo Gentiloni, le due vicepresidenti Ascani e Serracchiani, i due vicesegretari De Micheli e Orlando e i capigruppo Marcucci e Delrio. Lo rendono noto fonti del Nazareno.

12 – Renzi: “Mandare a casa Salvini per tornare protagonista”

“L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro tra USA e Cina ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista. Adesso. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Matteo Renzi.

11.40 – Capigruppo Pd riuniti con Zingaretti

I capigruppo del Pd Andrea Marcucci e Graziano Delrio sono giunti al Nazareno per incontrare il segretario Nicola Zingaretti. All’ingresso, non hanno rilasciato nessuna dichiarazione.

11.25 – Zingaretti: “Discontinuità su contenuti e squadra”

“Serve discontinuità sui contenuti e sulla squadra”. Lo ha detto Nicola Zingaretti sottolineando: “Ci vuole un programma condiviso e comune, né programmi paralleli né un contratto”.

11.22 – Zingaretti: “Si può e si deve andare avanti”

“Si può e si deve andare avanti nel rispetto delle idee e delle prerogative degli altri”. Lo dichiara il segretario Pd Nicola Zingaretti fuori dal Nazareno.

11.20 – Zingaretti: “No programmi paralleli”

“Non ci servono due programmi paralleli”. Lo dichiara il segretario Pd Nicola Zingaretti fuori dal Nazareno. “Sto lavorando per una soluzione seria, all’altezza dell’Italia, di forze non contrapposte che si incontrano e trovano selle soluzioni”.

11.17 – Zingaretti: “Dobbiamo ascoltarci a vicenda”

“Voglio difendere l’Italia dai rischi che corre, che vuol dire anche difendere le idee, la dignità i valori e la forza del Pd. Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e degli altri e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, finora non era avvenuto”. Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

11.15 – Zingaretti: “Convinto serva esecutivo di svolta”

“Sono e rimango convinto che serva un governo per questo paese, un governo di svolta”. Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

11.13 – Zingaretti: “Serve discontinuità su squadra”

Servono “elementi di discontinuità sia sui contenuti sia su una squadra da costruire”. Lo ribadisce il segretario del Pd Nicola Zingaretti fuori dal Nazareno.

10.05 – Paragone (M5s): “Fico premier? non credo”

“No, non credo voglia farlo. Roberto Fico ha una sensibilità diversa, lo ha palesato tante volte”. Lo ha detto Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ad ‘Agorà Estatè su Rai3, rispondendo a chi gli chiedeva se Fico potrebbe essere il presidente del Consiglio di un nuovo governo Lega-M5S. ctr

10.03 – Paragone (M5s): “In caso di accordo col Pd vedrò cosa fare”

“Nel caso di accordo con la Lega resto nel gruppo parlamentare M5S. Nel caso di un accordo con il Partito democratico vediamo. Lo voglio vedere questo governo. Poi, magari, ripeto, mi sorprenderanno tutti. Metteranno una figura come Stefano Fassina o Emiliano Brancaccio Ministro dell’Economia”. Questa la risposta del senatore Gianluigi Paragone, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda su come si comporterà in caso di nuovo governo.