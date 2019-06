“Quello che dobbiamo dire agli italiani è questo: mentre la Sea Watch è tenuta al largo da giorni e giorni con a bordi naufraghi, i migranti continuano a entrare sul territorio nazionale a decine e decine. E Salvini quanti rimpatri ha fatto?”. Csoì il senatore Gregorio De falco sottolinea la sua contrarietà alle ultime affermazioni ed intenzioni espresse dal Ministro dell’Interno Salvini in marito alla nave Sea Watch. “Sarà troppo tardi quando finalmente il Movimento 5 Stelle avrà la forza e la consapevolezza d’essere responsabile e di ‘battere un colpo’. Conclude l’ex pentastellato. Proprio tra i 5 Stelle una voce critica è quella del senatore Matteo Mantero: “La mia posizione è che non si può fare campagna elettorale sulla pelle delle persone e soprattutto dei naufraghi. Fino a che non avviene lo sbarco – afferma Mantero ai microfoni del Fatto.it- non possiamo sapere se o meno se quelle persone hanno diritto all’asilo. La Costituzione – conclude – prevede che si dia ospitalità e che possano richiedere l’asilo. Per saperlo bisogna farli sbarcare e identificarli”