Ventiquattro ore dopo la notizia dell’indagine ai suoi danni ecco la perquisizione. La Guardia di Finanza si è presentata a casa di Luca Palamara, l’ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, attualmente in servizio alla procura di Roma come sostituto. La perquisizione, secondo quanto si apprende, rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla procura di Perugia nei confronti del magistrato, indagato per corruzione.

Quattro indagati – Con Palamara, racconta l’edizione odierna di Repubblica, ci sono altri tre nomi iscritti al registro degli indaga. Si tratta di altri due magistrati, uno dei quali membro del Consiglio superiore della magistratura, e di un professionista. Dopo le notizie pubblicate dai quotidiani sull’indaigne a carico del pm, è arrivato l’intervento di Pasquale Grasso, presidente dell’Associazione nazionale magistrati: “Si susseguono notizie relative a indagini nei confronti di magistrati, anche ex componenti del Csm. Trattandosi di procedimento in corso, non intendo commentare se non per rimarcare il fatto che la magistratura adempie costantemente al proprio ruolo istituzionale e costituzionale nei confronti di qualsiasi soggetto. Ivi compresi gli stessi magistrati”.

Anm: “Nessun legame con corsa a procura di Roma”– Secondo il presidente del sindacato delle toghe, poi, non ci sarebbe alcun collegamento tra l’indagine su Palamara e la corsa alla poltrona di procuratore di Roma: “Non ravviso alcun elemento di correlazione, salvo emersione di diversi elementi che allo stato non mi pare superino il livello della mera illazione. Il procedimento che condurrà a detta nomina è in corso nella sede costituzionalmente prevista, e nel rispetto delle norme di legge. Ogni altro commento mi parrebbe un ulteriore indebito tentativo di interferenza sull’attività del Consiglio”.

L’inchiesta – L’indagine su Palamara è legata ai rapporti tra il pm e Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone, arrestato nel febbraio del 2018 per frode fiscale. Considerato vicino agli ambienti del Pd, Centofanti è in affari proprio con Piero Amara, l’avvocato al centro delle indagini delle sentenze comprate al Consiglio di Stato, sul caso del depistaggio delle inchieste sull’Eni, che ha già patteggiato tre anni di reclusione per corruzione. A Perugia l’indagine su Palamara è affidata alla pm Gemma Milano e al Gico della guardia di finanza: al centro dell’attività degli inquirenti c’è il rapporto tra il pm e Centofanti, considerato troppo stretto, fatto di viaggi e “regali galanti“. “Apprendo dagli organi di stampa di essere indagato per un reato grave e infamante per la mia persona e per i ruoli da me ricoperti. Sto facendo chiedere alla Procura di Perugia di essere immediatamente interrogato perché voglio mettermi a disposizione per chiarire, nella sede competente a istruire i procedimenti, ogni questione che direttamente o indirettamente possa riguardare la mia persona”, scriveva ieri Palamara in una nota inviata alle agenzie.

I rapporti con Ferri e il Pd – Dell’inchiesta Perugia ha informato il Csm. Palamara, infatti, è in corsa per una delle due poltrone libere da procuratore aggiunto di Roma. Ma da leader di Unicost gioca un ruolo anche nelle trattative tra le correnti per nominare il nuovo procuratore capo della Capitale. Trattative condotte con Cosimo Maria Ferri, il simbolo dei magistrati entrati in politica, senza aver mai perso influenza nel mondo giudiziario. Figlio d’arte (il padre fu magistrato e ministro del governo De Mita con lo Psdi), Ferri è stato sottosegretario alla giustizia nei governi di Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Attuale deputato del Pd, in buoni rapporti con Denis Verdini, Niccolò Ghedini e tutto il mondo berlusconiano, Ferri è ancora oggi un esponente molto influente di Magistratura indipendente, la corrente più conservatrice delle toghe, di cui è stato anche segretario. L’accordo tra le due correnti – che hanno eletto dieci consiglieri togati al Csm – hanno portato all’elezione di David Ermini, ex responsabile giustizia del Pd, a vicepresidente di Palazzo dei Marescialli.

La carta Lo Voi – Secondo Repubblica, nella corsa al vertice della procura di Roma, l’influenza di Palamara e Ferri avrebbe portato a sciogliere l’accordo già siglato da Unicost e Mi per nominare Francesco Lo Voi, attuale procuratore capo di Palermo, al vertice della procura capitolina. Lo Voi è un esponente di Magistratura indipendente, vicino allo stesso Pignatone, ed è diventato procuratore capo di Palermo nel 2014 grazie un intervento fondamentale – e irrituale – dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. All’epoca Lo Voi aveva meno titoli dei due concorrenti, Sergio Lari e Guido Lo Forte, con quest’ultimo che aveva raccolto tre voti in commissione incarichi direttivi. Dal Quirinale, però, era arrivata una lettera, che ordinava a Palazzo dei Marescialli di procedere con maggiore urgenza alla nomina degli incarichi vacanti da più tempo. Il vantaggio di Lo Forte era stato azzerato con il rinnovo del Csm e una nuova maggioranza, di colore diverso, aveva portato alla nomina di Lo Voi. Insomma, quello di Lo Voi non è certo un nome sgradito ai vertici del potere istituzionale. In più è vicinissimo a Pignatone, con cui ha lavorato diversi anni fa alla procura di Palermo.

Il boicottaggio e il voto (opposto) in commissione – Per il quotidiano diretto da Carlo Verdelli, l’obiettivo di Palamara e Ferri è cancellare l’eredità di Pignatone a Roma e dunque boicottare Lo Voi. Per questo motivo i due puntano su un altro esponente di Magistratura indipendente, Marcello Viola, procuratore generale di Firenze al di sopra di ogni sospetto ma – scrive Carlo Bonini – ritenuto dalla coppia caratterialmente controllabile. In cambio a Palamara sarebe stato garantito il posto da aggiunto a Roma. Un accordo che però non è rintracciabile nel voto espresso dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm: giovedì scorso, infatti, il consigliere togato di Unicost – la corrente di Palamara – Gianluigi Morlini non ha votato per Viola ma per il terzo candidato, il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo. A Viola sono andati i voti di Antonio Lepre (Magistratura indipendente), Piercamillo Davigo (Autonomie a Indipendenza), Emanuele Basile (laico della Lega) e Fulvio Gigliotti (laico M5s). A favore di Lo Voi ha votato il togato di Area – la corrente di sinistra delle toghe – Mario Suriano. “Mai, e sottolineo mai, baratterei il mio lavoro e la mia professione per alcunché e sono troppo rispettoso delle prerogative del Csm per permettermi di interferire sulle sue scelte e in particolare sulla scelta del procuratore di Roma e dei suoi aggiunti”, sostieneva sempre ieri Palamara. Sul quale la prima commissione del Csm magistratura aprirà un fascicolo. “In questi casi c’è un automatismo ma in presenza di un’indagine penale si sospende in attesa dell’esito”, spiegava il presidente della Commissione, Alessio Lanzi, laico di Forza Italia.