Curioso intervento, alla Camera, mentre sono in corso le dichiarazioni di voto dei vari gruppi sulla proposta di legge costituzionale per il taglio dei parlamentari, di Guido Germano Pettarin. Il deputato di Forza Italia, per difendere le minoranze linguistiche, ha concluso il proprio discorso parlando in dialetto friuliano. Roberto Fico, tuttavia, appellandosi al regolamento dell’Aula, lo ha richiamato: “Deve parlare in italiano, deve parlare in italiano”.