Denver depenalizza i funghi allucinogeni. Mentre il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini annuncia di voler chiudere uno a uno tutti i negozi di cannabis legale, la città americana ha depenalizzato la sostanza: è il primo centro urbano a farlo.

Il risultato è frutto di un referendum in cui il 50,6% dei voti è stato a favore e il 49,4% contrario. Lo scarto tra le due posizioni – in attesa del voto dei cittadini fuori dal continente americano e dei militari – è di 1.979 voti. Kevin Matthews, leader del movimento ‘Decriminalizzare Denver’ che è riuscito a portare l’iniziativa al referendum, ha affermato: “Stiamo inviando un segnale chiaro al resto del paese: l’America è pronta a parlare di psilocibina“. La marijuana per uso ricreativo è legale in Colorado dal 2014 ma il referendum sui funghi allucinogeni ha interessato soltanto la capitale Denver.