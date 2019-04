“Cancrus“. Questa la maledizione lanciata dal presidente del Molise Donato Toma (Forza Italia) al consigliere M5s Andrea Greco durante la discussione sul bilancio, nella seduta del consiglio regionale del 29 aprile. Il video dell’episodio è stato postato sulla pagina facebook dello stesso consigliere pentastellato, che ha commentato così: “Oggi in aula è accaduto un episodio davvero spiacevole, fuori da ogni forma di buon senso e di rispetto. In questo video potete ascoltare cosa mi ha detto il presidente Toma e come ho replicato. Solo dopo qualche ora sono riuscito a rispondere, perché ci sono parole che non ti aspetti da nessun essere umano e che non penseresti mai di dire, nemmeno al peggior nemico. Non aggiungo altro perché in questo video, che deve servire solo a capire come sono andate le cose e a evitare strumentalizzazioni, è tutto molto chiaro. Intanto ringrazio tanti di voi che in queste ore mi hanno scritto parole di vicinanza”.

Dopo il siparietto il consigliere del Pd Vittorino Facciolla ha chiesto una sospensione per consentire di chiarire la questione in conferenza dei capigruppo. Toma, a porte chiuse, avrebbe chiesto scusa a Greco parlando di fraintendimento.