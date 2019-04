Ciriaco De Mita ci riprova: sindaco uscente di Nusco, la sua città in provincia di Avellino, si ricandida a 91 anni. Ex presidente del Consiglio, più volte ministero e storico segretario della Democrazia Cristiana, De Mita affronterà Francesco Biancaniello, un avvocato che guida una coalizione che comprende anche il Partito Democratico. L’ex premier, uscito da tempo dalla politica nazionale, aveva avuto un ritorno di celebrità durante la campagna referendaria per il voto sulle riforme costituzionali. In particolare sfidò in un dibattito tv su La7 l’allora presidente del Consiglio e segretario del Pd Matteo Renzi.