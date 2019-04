L'aeroporto della capitale Khartoum è stato chiuso e i media locali parlano di arresti tra funzionari e guardie. Migliaia di persone stanno dirigendosi verso i palazzi del potere per unirsi ai manifestanti e i militari hanno occupato snodi strategici e ponti della capitale

Colpo di stato dell’esercito in Sudan, dopo mesi di proteste contro il presidente 75enne Omar al-Bashir, in carica da trent’anni. Diversi veicoli militari con truppe sono entrati all’alba nel complesso che ospita la residenza ufficiale del presidente oltre al ministero della Difesa e Al Arabiya riferisce che al-Bashir ha rassegnato le dimissioni. L’aeroporto della capitale Khartoum è stato chiuso mentre i media locali parlano di arresti tra alti funzionari governativi, guardie e soprattutto ex uomini di spicco del partito del Congresso Nazionale al potere.

Televisione e radio di Stato hanno annunciato che l’esercito sudanese farà presto una “dichiarazione importante” dopo che da sei giorni migliaia di manifestanti sono accampati fuori dal quartier generale di Khartoum in protesta. Altre migliaia di persone stanno dirigendosi verso i palazzi del potere per unirsi ai manifestanti e i militari hanno occupato snodi strategici e ponti della capitale.

Le proteste erano iniziate a dicembre e avevano ripreso forza nello scorso fine settimana. Secondo quanto riferisce Il Post, negli ultimi giorni diversi testimoni avevano raccontato che l’esercito stava difendendo i manifestanti. Oggi era prevista una manifestazione a sostegno del presidente sudanese Omar al-Bashir che – secondo notizie non confermate ufficialmente – è stata cancellata.