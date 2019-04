Secondo un’inchiesta de IlMessaggero, Palazzo Chigi avrebbe acquistato 7900 auto grigie e 350 nuove auto blu per un importo di circa 170 milioni di euro. Ospite a Non stop news, su RTL 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha voluto precisare che “è stata avviata un’indagine interna tra i ministeri per capire se la notizia sia vera. Intanto voglio ringraziare il giornalista che ha realizzato l’inchiesta. Il nostro obiettivo è quello di ridurre le auto per la politica e la pubblica amministrazione”.

