Il giornalista tedesco Krsto Lazarević‏ ha postato sul suo profilo twitter (@Krstorevic) il video di un episodio accaduto il 30 marzo in centro a Verona. Protagonista del fattaccio un uomo che, dopo aver rivolto insulti a gay presenti in piazza Bra, ha iniziato ad uralre “Salvini uno di noi” accompagnando il coro con il saluto romano. La scena non è passata inosservata e quando l’uomo si è calato i pantaloni per mostrare il posteriore una poliziotta gli ha intimato di smetterla. Per tutta risposta l’uomo ha continuato, battibeccando prima con la donna poi con un cameraman