Il comandante della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, Pietro Marrone, è stato iscritto nel registro degli indagati. A procedere all’iscrizione sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli che si trovano a Lampedusa e che stanno coordinando l’inchiesta – aperta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – sullo sbarco dei 49 migranti soccorsi dalla nave. Nelle prossime ore i due magistrati inizieranno a sentire i componenti dell’equipaggio.

In mattinata il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio con l’aggiunto Vella hanno convalidato il sequestro probatorio della nave disposto ieri dalla Guardia di Finanza. Nella notte il sequestro è stato notificato al comandante. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dice di essere felice: “Finalmente c’è stato il sequestro dell’imbarcazione, confermato pochi minuti fa dalla procura di Agrigento. Per me è un fatto storico e questo mi fa felice”. Il vicepremier aggiunge: “dico che è un risultato storico perché non è una mia ipotesi che ci fossero delle illegalità e che si è infranta la legge. Vedremo… io non faccio il giudice ma evidentemente c’è qualcuno che si finge soccorritore ma in realtà è fuorilegge”.

Al vaglio dei magistrati della Procura anche le comunicazioni via radio fra il comandante e la Guardia di finanza che ha intimato l’alt alla nave della Ong chiedendo di non fare ingresso nelle acque territoriali e non avvicinarsi al porto di Lampedusa.

Dalla Mediterranea la portavoce Alessandra Sciurba sottolinea che “non abbiamo mai ricevuto l’ordine di fare sbarcare i migranti soccorsi in Libia, né dai libici né dalle autorità italiane”. “Quando siamo arrivati non c’era nessun altro nello specchio di mare – aggiunge Sciurba – La cosiddetta guardia costiera libica è arrivata solo dopo il soccorso“.